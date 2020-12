DIY-Roboter Bakiwi jetzt auf Kickstarter

Bakiwi - einen Roboterfreund erfinden

Bakiwi ist ein Heimwerkerbausatz für Laufroboter, der im Juni 2020 von Jetpack Cognition Lab, Inc. auf den Markt gebracht wurde. Der Bausatz ist ab sofort bei Kickstarter erhältlich und bildet das Kernstück der ersten Crowdfunding-Kampagne des Unternehmens, mit dem Titel Bakiwi - erfinde einen Roboterfreund. Der fabelhafte DIY-Laufroboter-Bausatz. Jetpack ist ein in Berlin ansässiges Startup, das neue bio-inspirierte Roboter für Endverbraucher*innen entwickelt.



Wer, Was, Wo, Wie, Warum

Jetpack Cognition Lab wurde 2019 von Oswald Berthold und Matthias Kubisch in Berlin gegründet. Ausgehend von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der bio-inspirierten Robotik und künstlichen Intelligenz leitet sich die Mission ab, aus ausgewählten Erkenntnissen neue Arten von Unterhaltungsrobotern zu entwickeln und einen entsprechenden Marktplatz dafür mit aufzubauen.



Das erste Produkt Bakiwi wurde im Juni 2020 in einer limitierten Auflage von 16 handnummerierten Exemplaren auf den Markt gebracht. Als Folgeprodukt ist Bakiwi jetzt auf Kickstarter in einer Kampagne erhältlich, die ihr Minimalziel bereits erreicht hat. Bis zum Ende der Kampagne am 26.12.2020 sind weitere Bakiwis im Rahmen des Stretchgoals erhältlich. Es handelt sich hier um eine Ankündigung während des Fluges nach einem überraschenden Start und einem steilen Aufstieg unmittelbar danach, der die Crew kurzzeitig beschäftigt hat. Mit dem Start der Kampagne geht eine Phase der Flugvorbereitung voller gemischter Vorfreude und Spannung zu Ende.



Bakiwi wird im Labor in Berlin von einem Team aus vier Vollzeitmitarbeitern und mehreren Teilzeitmitarbeitern entworfen und produziert. Die Herstellung der Bakiwi-Rahmenteile erfolgt auf dem hauseigenen 3D-Drucker unter Verwendung biologisch abbaubarer Materialien aus erneuerbaren Quellen. Die Leiterplatte wird von Jetpack entworfen und in Kleinserien hergestellt. Die Teile und die Leiterplatte werden zusammen mit den Kleinteilen verpackt und vom Team versandt.



Das gesamte Produkt ist quelloffen, entsprechend den besten aktuellen Praktiken bei offenen Hardware-Projekten. Dies umfasst Software, Elektronik, 3D-Teile und die Dokumentation. Zusammen mit einem reversiblen Zusammenbau ist Bakiwiverständlich, reparierbar und erweiterbar. Damit ist es auf eine einfache und effektive Weise für die Zukunft gerüstet, die für die Konkurrenz unzugänglich ist.



Bakiwi ist für neugierige Geister jeden Alters gedacht. Es ist sowohl für erfahrene Entdecker*innen als auch für Anfänger*innen geeignet. Der Bakiwi-Bausatz ist der perfekte Einstieg in die Robotik, insbesondere für junge Forscher*innen und andere neugierige Geister. Bakiwi verfolgt einen radikal neuen Ansatz, um über MINT-Themen zu sprechen. Bakiwis werden individuell zum Leben erweckt, indem sie mit den eigenen Händen zusammenbaut werden.



Zitate

Was Kunden über Bakiwi sagen

Richard, 38, Informatiker, "... Bakiwi öffnete mir eine lange verschlossene Tür zur Hardware, im Vorbeigehen ..."

Denis, 34, Unternehmer, "... wie gut Sie es verstehen, diese Lücke zu überbrücken ..."

Mia, 28, Forscherin, "... das perfekte Geschenk für meinen Vater und wir können sogar gemeinsam daran arbeiten ..."

Elisa, 35, Übersetzerin, "... es ist das erste Mal, dass ein Handbuch spannend ist!"



Was Mitarbeiter über ihre Arbeit mit Jetpack sagen

B., 38, Produktionsleiter: "Es ist fantastisch, ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder etwas anderes zu machen".



Was die Gründer im Laufe des Tages sagen

Matthias: "Es macht Spaß, Robotern zuzusehen. Aber es ist noch aufregender, eigene Roboter zu bauen und sie Lernen und Fähigkeiten entwickeln zu lassen".

Oswald: "Wir alle denken unterschiedlich, und so sind auch die Roboter, die wir erschaffen."



Was die Gründer sagen, nachdem alle gegangen sind

Matthias: "Dann können wir zwei Signale durch einen Kanal tunneln.

Oswald: "Ja. Lass es uns als Modulationsproblem fassen, wenn wir die Zeit finden."



Fakten und Zahlen

Bakiwis verkauft: mehr als 50

Finanzierungsziel der Kampagne: 2800$

Aktuelle Finanzierung: 3035$

Verbleibende Tage: 17

Anzahl Unterstützer: 44

Mindestzusage: 1$ Unterstütze das Projekt weil Du dran glaubst

Hauptzusage: 70$ 1 x Bakiwi-Kit (plus Versandkosten und Steuern)

