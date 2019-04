Pressemitteilung BoxID: 748955 (Jean Marcel Montres GmbH)

Jean Marcel präsentiert mit SELECTION eine Uhren-Edition der besonderen Art

Die hochwertige Uhren-Auswahl ist exklusiv und limitiert nur bei Jean Marcel erhältlich

Nach einem erfolgreichen Auftritt im Rahmen der Baselworld, stellt Jean Marcel zum Frühling eine limitierte Edition von Uhren namens SELECTION vor. Allesamt hochwertige mechanische Armbanduhren aus Edelstahl, die in ihrem Segment zu den flachsten Uhren der Welt gehören.



Die Schweizer Traditionsmarke Jean Marcel präsentiert in der Edition SELECTION einen Automatik-Chronograph (TANTUM 310) mit nur 11 mm Bauhöhe, eine Dreizeiger-Automatikuhr mit Datumsanzeige (TANTUM 311) und nur 8 mm Gesamthöhe, eine Dreizeiger-Handaufzugsuhr mit kleiner Sekunde (TANTUM 312) und nur 6 mm Gesamthöhe sowie die NANO 3900, eine der flachsten Uhren der Welt, die nur 3,9 mm hoch ist.



Die TANTUM-Modelle sind weltweit auf 100 und das NANO-Modell auf 300 Stück limitiert.



Die Uhren sind aus massivem Edelstahl-Gehäuse gebaut. Die Automatik-Modelle sind bis zu 100 Meter (10 ATM) wasserdicht. Das TANTUM-Handaufzugsmodell hält bis zu 5 ATM Druck stand, das entspricht 50 Meter Wassertiefe und das NANO-Modell hält bis zu 3 ATM Druck.



Die TANTUM-Uhren haben einen Durchmesser von 42 mm, die NANO-Uhr einen Durchmesser von 40 mm. Die Uhren sind für nahezu jedes Handgelenk geeignet.



Beim Anhauchen des Saphirglases der Uhren zeigt sich für einen kurzen Moment das „JM“-Firmenlogo: Diese, in die Saphirglas-Entspiegelung eingearbeitete, Geheimsignatur gilt als einzigartiges Echtheits-Zeichen der Schweizer Marke, das dank einer aufwändigen partiellen Beschichtungs-Technologie nicht ohne Weiteres imitiert werden kann.



Auch der mehrfach verschraubte Gehäuse-Boden ist bei sämtlichen TANTUM-Modellen mit einem großzügig dimensionierten Saphirglas versehen, um die ganze Schönheit des mechanischen „Swiss Made“-Uhrwerks zu zeigen.



Zuverlässigkeit und Präzision des Uhrwerkes hat bei Jean Marcel traditionell absolute Priorität. So werden die mechanischen Uhrwerke von Jean Marcel penibel feinreguliert. Ein entsprechender Nachweis mit handsigniertem Gangwertezertifikat liegt jeder limitierten mechanische Uhr von Jean Marcel bei.



Jean Marcel-Geschäftsführer Marcel Kuhn: „Wir haben viel Zeit und Arbeit in die Entwicklung unserer Uhren investiert. Jedes Modell der neuen Edition SELECTION ist ein von Hand gefertigtes Meisterstück Schweizer Uhrmacherkunst. Diese flachen, hochwertigen mechanischen Uhren „Made in Switzerland“ sind weltweit streng limitiert. Die luxuriösen Zeitmesser zeichnen sich durch feinste Qualität in puncto Material, Verarbeitung und Funktionalität aus. Die Edition SELECTION ist exklusiv nur über JEAN MARCEL erhältlich.“

