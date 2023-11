Rätselfreunde aufgepasst - Schatzsuche aus Fantasy Buch gestartet - 10.000€ Preisgeld

Einen Monat nach dem offiziellen Release von " RUNED - Das verschollene Auge ", dem neuesten Fantasy-Buch von Autor R.R. Stein, startet endlich die Rätsel-Schatzsuche mit 10.000€ Preisgeld.Die Idee: Im Buch wurden neben der spannenden Geschichte auch spezielle Effekttinten verwendet, die z.B. im Dunkeln leuchten oder verschwinden und gleichzeitig Puzzleteile einer Rätsel-Schatzsuche sind.Damit haben die Macher des Buches ein Leseerlebnis der besonderen Art geschaffen.Die Leser*innen haben die Möglichkeit, sich auf mehreren Ebenen mit dem Medium Buch auseinanderzusetzen. Zuerst muss man ganz klassisch die Urban Fantasy-Geschichte lesen, anschließend fängt man im Vorwort noch einmal ganz von vorne an und erhält das erste Passwort für die Website. Dort kann man sich dann von Rätsel zu Rätsel hangeln und Stück für Stück die Geheimnisse des Buches entdecken.Zu Beginn der Schnitzeljagd gibt es keine Lösungshinweise und die Rätsel werden immer schwieriger. Zwei Zeit-Checkpoints sorgen für Chancengleichheit und Spannung. Auch jetzt ist es noch nicht zu spät, um mitzurätseln. Der letzte Zeit-Checkpoint wird erst Ende Dezember veröffentlicht und ab dann zählt Schnelligkeit.Teilnehmen kann jede*r ab 18 Jahren oder in Begleitung einer volljährigen Person mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Benötigt werden lediglich das gedruckte Hardcover-Buch, ein Internetzugang und optional eine UV-Schwarzlichtlampe für das volle RUNED-Erlebnis.Über die RUNED Social Media Kanäle und den RUNED Newsletter gibt es immer freitags kleine Hinweise, wie man die Rätsel lösen kann und Mitte Januar gibt es den letzten Hinweis, sodass die Schatzsuche mit Preisgeld spätestens auch Mitte Januar endet. Danach kann man das Buch natürlich immer noch lesen und einfach zum Spaß weiterrätseln, dann auch mit Lösungsweg und Hinweisen auf der Website."RUNED - Das verschollene Auge" verspricht nicht nur eine spannende Reise in eine magische Welt, sondern auch die Chance auf einen echten Schatz und ein einmaliges Leseerlebnis.Fordern Sie noch heute Ihr Rezensionsexemplar an!