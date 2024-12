Kino für die Ohren - 6 Stunden Fantasy Hörspiel zum Bestseller jetzt verfügbar - RUNED - Das verschollene Auge

Die Welt von RUNED erwacht zum Leben! Das langersehnte Hörspiel/Hörbuch zum Fantasy-Bestsellervon Erfolgsautor R. R. Stein ist ab sofort auf nahezu allen gängigen Audioportalen und Streaming-Plattformen verfügbar.Mit einer Laufzeit von über sechs Stunden bietet diese ungekürzte Fassung ein einzigartiges "Kino für die Ohren"-Erlebnis. Begleitet von liebevoll arrangierter Musik und aufwändigen Soundeffekten entführt das Hörspiel die Zuhörer*innen in eine magische Welt.Das Hörspiel wird von einem beeindruckenden Cast deutscher Synchronstars getragen, darunter die Stimmen von Batman, Denver aus, Donkey Kong, Willy Wonka, Spiderman, Wednesday Addams und Spongebob Schwammkopf. Besonders herausragend: Schauspieler und Synchronsprecher Marios Gavrilis, der nicht nur als Erzähler fungiert, sondern gleich acht weitere Charaktere mit seiner wandelbaren Stimme verkörpert. Die Sprecher*innen konnten in den Berliner Aufnahmestudios ihre Kreativität ausleben, wodurch ein immersives Hörerlebnis geschaffen wurde, das Seinesgleichen sucht.Exklusive Making-Of-Videos und Einblicke in die Produktion machen die Entstehung dieses Hörspiels transparent und bieten eine Verbindung zu den Fans. Eine kostenlose Hörprobe mit Kapitel 7 (22:40 Minuten) gibt Interessierten die Möglichkeit, sich vorab in die Welt vonentführen zu lassen.Nicht nur für Fans von Percy Jackson, Narnia und Harry Potter:Inentdeckt der 13-jährige Rune an einer Tankstelle in Frankreich seine außergewöhnliche Gabe. Gemeinsam mit seinem Bruder Willy und seiner Cousine Julie öffnet er ein Portal in eine verborgene Welt – ein Schritt, der ihr Leben für immer verändern wird. Zusammen mit neuen Freunden treten sie in einem packenden Wettlauf gegen die Zeit dem finsteren Magierkönig Exeter entgegen. „Auge um Auge, Herz um Herz“ lautet das Motto in diesem epischen Abenteuer, das Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen fesselt.Ausgezeichnet als Boys & Books Top-Titel – eine besondere Auszeichnung für Bücher, die zur Leseförderung von Jungen beitragen.Das RUNED-Hörspiel ist ab sofort auf den beliebtesten Streaming-Plattformen wieundverfügbar und kann dort gestreamt oder heruntergeladen werden. Darüber hinaus ist es bei Anbietern wie Thalia, Hugendubel, Osiander, Weltbild und vielen mehr erhältlich.Nach dem Erfolg des ersten Teils freuen sich Fans bereits auf den zweiten Band der RUNED-Saga.wird im Herbst 2025 erscheinen und erneut eine aufregende Schatzsuche mit Zaubertinten und Preisgeld bieten.: Einige der besten Synchronstimmen Deutschlands garantieren Hörgenuss auf höchstem Niveau.: "Kino für die Ohren" mit filmreifer Musik und immersiven Soundeffekten.: Fantasy-Literatur trifft auf akustische Perfektion.: Mut, Freundschaft und der Kampf zwischen Gut und Böse – Themen, die zeitlos begeistern.: Plattformübergreifend zugänglich.: Marios Gavrilis: Sebastian Fitzner: Marco Eßer: Magdalena Montasser: Santiago Ziesmer: Rainer Doering: Benjamin JaworskyjMischung und SFX: Tom SteinbrecherAufnahme: Media Paten BerlinTontechniker: Jan RoloffRegie & Produktion: Benjamin Jaworskyj, Jaworskyj MEDIA GmbHFür Interviews, Rezensionsexemplare oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:E-Mail: presse@runed.deTelefon: +49 (0)30 123456789Web: www.runed.de Erleben Sie die Magie vonund lassen Sie sich von diesem außergewöhnlichen Hörspiel verzaubern!