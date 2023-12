Hörspiel zu Fantasy Bestseller "RUNED - Das verschollene Auge" ab sofort verfügbar

Am 29.12.2023 erscheint endlich das Hörspiel/Hörbuch zum Urban Fantasy Bestsellerauf allen gängigen Audio Portalen und Streaming-Plattformen.*Über 6 Stunden "Kino für die Ohren" Genuß. Die ungekürzte, komplett mit Musik und Soundeffekten unterlegte Fassung verspricht ein seltenes, immersives Hörerlebnis.Gesprochen und gespielt von den deutschen Synchronstimmen vonund vielen mehr.Die Sprecher*innen konnten sich bei den Aufnahmen in Berlin kreativ ausleben, wovon besonders der Schauspieler und Synchronsprecher Marios Gavrilis Gebrauch gemacht hat. Er übernimmt neben dem klassischen Erzähler noch 8! weitere Charaktere mit verstellter Stimme.Als der 13-jährige Rune mitten in der Nacht an einer Tankstelle in Frankreich von seiner seltsamen Gabe erfährt, ahnt er noch nicht, dass diese Herbstferien sein Leben für immer verändern werden. Mit Hilfe von uralten Schriftzeichen öffnet er mit seinem Bruder Willy und seiner Cousine Julie die Pforte in eine verborgene Welt, die aus gutem Grund für alle Zeiten verschlossen bleiben sollte. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem sie ungeahnte Kräfte entfesseln und gemeinsam mit ihren neuen Freunden den Kampf gegen den finsteren Magier König Exeter aufnehmen müssen. Auge um Auge, Herz um Herz. Lass dich von "RUNED - Das verschollene Auge" verzaubern und begleite Rune, Julie und Willy auf dem Abenteuer ihres Lebens.Erzähler - Marios Gavrilis Rune - Sebastian Fitzner Willy - Marco Eßer Julie - Magdalena Montasser Maurin - Rainer Doering Laurin - Santiago Ziesmer Exeter - Marios GavrilisDarvina - Madgalena MontasserRafeet - Marios GavrilisKevin - Benjamin Jaworskyj Vater - Marios GavrilisFranzösischer Mann - Benjamin JaworskyjArjan - Marios GavrilisBaum der Erkenntnis - Marios GavrilisBergkönig - Marios GavrilisErlu - Benjamin JaworskyjWaldtroll - Marios GavrilisBergtrolle - Marios GavrilisMischung und SFX - Tom SteinbrecherAufnahme - Media Paten BerlinTontechniker - Jan RoloffRegie - Benjamin Jaworskyj Produktion - Jaworskyj MEDIA GmbH➡️ https://youtu.be/Gy_23wKVjyI