10.000€ Schatz gefunden - Letztes Rätsel aus Fantasy Buch "RUNED - Das verschollene Auge" gelöst

Über zwei Monate haben mehrere tausend Leser*innen versucht, die Geheimnisse und Rätsel im Fantasy-Buch “ RUNED - Das verschollene Auge ” von Autor R.R. Stein zu lösen.Rene (36) aus Seligenporten hat es geschafft und das letzte und schwierigste Rätsel als Erster gelöst und sich damit das Preisgeld in Höhe von 10.000€ verdient.Herzlichen Glückwunsch!Die Idee: Im Buch wurden neben der spannenden Geschichte auch spezielle Effekttinten verwendet, die z.B. im Dunkeln leuchten, verschwinden und zugleich Puzzleteile einer Rätsel-Schatzsuche sind.Ein Leseerlebnis der besonderen Art, das auch ohne Preisgeld jede Menge Spaß bietet.Beihaben die Leser*innen die Möglichkeit, sich auf mehreren Ebenen mit dem Medium Buch auseinanderzusetzen. Zuerst muss man ganz klassisch die Urban-Fantasy-Geschichte lesen, dann fängt man beim Vorwort noch einmal an und erhält durch Anhauchen der Zaubertinte das erste Passwort für die Website. Von dort aus muss man sich nun von Rätsel zu Rätsel hangeln und Stück für Stück die Geheimnisse des Buches ergründen.Nach der Vergabe des Preisgeldes sind alle Lösungen der Rätsel auf der Website www.runed.de ) öffentlich einsehbar. So kann man nach dem Lesen der Geschichte wie bei einem Exit Game einfach zum Spaß entweder alleine oder mit anderen gemeinsam mit dem Rätseln beginnen.Alles, was man braucht, ist das gedruckte Hardcover-Buch, einen Internetzugang und optional eine UV-Schwarzlichtlampe für das volle RUNED-Erlebnis. RUNED - Das verschollene Auge " gibt es überall, wo es Bücher gibt und seit neuestem auch als 6-stündiges Hörspiel mit prominenten Synchronstimmen.