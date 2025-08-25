Kontakt
Janosch Moldau Records/Labels, LC-14654 Blumenstr. 9a 89231 Neu-Ulm, Deutschland http://www.janoschmoldaustore.com
Ansprechpartner:in Herr Hendrik Schindler
Janosch Moldau auf großer Jubiläums-Tournee

Neue Single-Veröffentlichung 'The Ground' und Europa-Tournee des Musikers als Special Guest

Der deutsche Musiker Janosch Moldau (*15.08.1974) ist seit 2 Jahrzehnten als Ausnahme-Talent auf den Bühnen in ganz Europa unterwegs. Seine Fans feiern den Musiker frenetisch mit jeder neuen Tonträgerveröffentlichung und Tourneeankündigung. Mit der aktuellen Single "The Ground" kündigt Janosch Moldau, zum 20-jährigen Jubiläum, einen besonderen Cocktail aus gewohnter Melancholie und Hoffnung an. Das Musikmagazin laut.de beschreibt den Musiker als "personifizierte Elektropop-Frischzellenkur mit magnetischer Anziehungskraft und hoher Qualitätsdichte“. Die Website depechemode.de bezeichnet Janosch Moldau sogar "als Grandseigneurs des melancholischen Synthiepops“. Der Musiker ist im Herbst erneut als Special-Guest, diesmal im Vorprogramm der Band "Masters Of Reality" aus den Vereinigten Staaten, live zu sehen.

Das aktuelle Musikvideo zur neuen Single "The Ground" ist hier zu finden:

JANOSCH MOLDAU- THE GROUND (OFFICIAL VIDEO)

Die Tourtermine sind folgende:

02.10.25 DE Cologne Arttheater 
04.10.25 DE Stuttgart kipepeo 
05.10.25 CH Pratteln Z7                
07.10.25 AT Vienna Arena club 
08.10.25 HU Budapest A38 
10.10.25 DE Munich Backstage
11.10.25 CZ Prague Rock Cafe 
12.10.25 DE Leipzig Hellraiser 
13.10.25 DE Aschaffenburg Colos Saal 
14.10.25 DE Hamburg Logo 
16.10.25 DE Dortmund Piano Bar 
17.10.25 DE Herford Kulturwerk 
18.10.25 NL Haarlem Patronaat 
19.10.25 BE Antwerp Trix 

Tickets bei Eventim

Die Singe "The Ground" bei Amazon und Apple Music/iTunes kaufen

Janosch Moldau Records/Labels, LC-14654

Janosch Moldau Records/Labels & Songs, LC-14654
Music and Merchandise
275 New North Road, Islington Suite 5146, London, N1 7AA, United Kingdom - UK
Janosch Moldau Records/Labels & Songs is distributed exclusively worldwide by The Orchard NYC/USA. The Orchard is a wholly owned subsidiary of Sony Music Entertainment.
Janosch Moldau Management: Schindler Artists / Berlin / Germany.

