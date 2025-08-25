Janosch Moldau auf großer Jubiläums-Tournee
Neue Single-Veröffentlichung 'The Ground' und Europa-Tournee des Musikers als Special Guest
Das aktuelle Musikvideo zur neuen Single "The Ground" ist hier zu finden:
JANOSCH MOLDAU- THE GROUND (OFFICIAL VIDEO)
Die Tourtermine sind folgende:
02.10.25 DE Cologne Arttheater
04.10.25 DE Stuttgart kipepeo
05.10.25 CH Pratteln Z7
07.10.25 AT Vienna Arena club
08.10.25 HU Budapest A38
10.10.25 DE Munich Backstage
11.10.25 CZ Prague Rock Cafe
12.10.25 DE Leipzig Hellraiser
13.10.25 DE Aschaffenburg Colos Saal
14.10.25 DE Hamburg Logo
16.10.25 DE Dortmund Piano Bar
17.10.25 DE Herford Kulturwerk
18.10.25 NL Haarlem Patronaat
19.10.25 BE Antwerp Trix
Tickets bei Eventim
Die Singe "The Ground" bei Amazon und Apple Music/iTunes kaufen