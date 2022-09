Laufenburger gewinnt Redner-Wettstreit

Aussergewöhnlich viele Teilnehmer

Ingo Weckermann aus Laufenburg qualifizierte sich in einer Vorauswahl als Speaker für den 8. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen (D). Das Teilnehmerfeld war mit insgesamt 81 Speakern aus 12 Nationen bei dieser Ausgabe so aussergewöhnlich wie noch nie besetzt. Mit seiner Vier-Minuten-Rede gewann der gelernte Krankenpfleger Ingo Weckermann den Excellence Award und war in der Kategorie Publikumspreis einer der fünf besten Speaker. Obendrauf wurde noch ein neuer Weltrekord aufgestellt. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit von Top-Speaker Hermann Scherer, bei dem die Teilnehmer in kurzen persönlichen Reden um die Wette sprechen. Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureissen und zu begeistern. Ingo Weckermann schaffte es seinen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist. Zudem verstand er es sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, «das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)