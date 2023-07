Die Angstfrei-Methode: Ängste überwinden durch innovative Transformation

Mental Coach Ingo Weckermann hilft Menschen mit der Angstfrei-Methode, Ängste zu überwinden und mentale Blockaden zu lösen

Ein Mann, der sich mutig aus 1000 Metern Höhe in die Tiefe stürzt, leidet unter panischer Angst vor einem Zahnarztbesuch. Was wie ein Widerspruch scheint, ist für viele Menschen Realität. Ängste beeinträchtigen das Leben zahlreicher Personen und manifestieren sich in vielfältigen Formen.



Die Angst vor engen Räumen etwa betrifft jeden achten Deutschen. Fahrstuhlfahrten können für sie zur Tortur werden. Noch häufiger ist die Angst vor Spritzen. Jeder sechste im deutschsprachigen Raum leidet daran. Nächte ohne Schlaf aus Sorge vor dem nächsten Arztbesuch sind die Folge.



Dabei sind es eben diese unterschiedlichen Ängste, die viele Menschen in bestimmten Lebenssituationen vor enorme Herausforderungen stellen und ihre Leben negativ beeinflussen können.



Ängste sind verklemmte Schubladen



Die Angstfrei-Methode von Ingo Weckermann bietet hier eine Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, ihre Ängste ein für alle Mal zu überwinden. Nach drei Jahrzehnten als Krankenpfleger beobachtete er während der Pandemie, dass viele Menschen Angst vor Spritzen haben und wie stark sie leiden. Schon lange vor dem Arzttermin fühlen sie sich unwohl und waren nervös. Einige gingen sogar so weit, den Termin gänzlich abzusagen – mit teilweise negativen Folgen.



Durch neuropsychologische Ansätze will der Mental Coach diesen Menschen helfen, Blockaden im eigenen Denken aufzulösen und somit die wahre Ursache der Angst zu beheben.



Die Idee dahinter erklärt er mit einer Schubladentheorie: „In unserem Unterbewusstsein sind alle Erfahrungen und Erlebnisse gespeichert. Manchmal klemmen Schubladen, weil Erlebnisse nicht richtig verarbeitet wurden. Durch die Angstfrei-Methode werden die verklemmten Schubladen herausgenommen und die zugrundeliegenden Themen aufgelöst.“



Methode bereits tausendfach bewährt



Ein Beispiel für den Erfolg der Methode ist eine junge Frau, die unter Spritzenangst litt. Kennengelernt hat Ingo Weckermann sie im Impfzentrum. Dort hat er die Auswirkungen ihrer Spritzenangst hautnah miterlebt und erkannt, dass Handlungsbedarf besteht. Gemeinsam konnten sie die Angst der jungen Frau innerhalb von drei Sitzungen überwinden.



Eine andere Erfahrung zeigt, dass eine Frau ihre Flugangst bewältigen konnte. Auch hier hat Ingo Weckermann geholfen, die wahre Ursache – eine schwere Geburt und Wochenbettdepressionen – zu verarbeiten.



Als Experte für Ängste hat er mit der Angstfrei-Methode unzähligen Menschen geholfen, ihre Ängste zu überwinden, indem er lange zurück liegende Blockaden für immer aufgelöst hat. „Für viele Menschen bedeutet das, dass sie endlich ein sorgenfreies Leben führen können und zum Beispiel unbeschwert zum Arzt gehen oder in ein Flugzeug steigen können.