Der Experte für ein unbeschwertes und erfülltes Leben: Mit Ingo Weckermann lernen, Ängste loszulassen

Egal ob wir es wollen oder nicht, jeder von uns kennt das ungute, beklemmende Gefühl einer Angst, die so tief in uns sitzt, dass sie immer wieder hochkommt. Insbesondere in Situationen, in denen wir sie überhaupt nicht gebrauchen können: Beim Zahnarzt, Blutabnehmen, im Flugzeug oder der wichtigen Präsentation vor unserem Chef und der gesamten Abteilung.Ängste sind tief in unserem Unterbewusstsein verankert und haben uns in Urzeiten vor Gefahren geschützt. Heute aber müssen wir nicht mehr vor dem Säbelzahntiger fliehen oder unsere Höhle vor Eindringlingen schützen. Im Gegenteil, Ängste sind eher hinderlich, um ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen und halten uns gefangen in unserer Komfortzone. “Bei manchen Menschen sitzen die Ängste so tief, dass sie nicht in der Lage sind, ein erfülltes, glückliches Leben zu führen.” so Ingo Weckermann , Angstfrei-Coach und Experte im Umgang mit Spritzenangst. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich von ihrer Angst zu befreien und ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entdecken. In seinem 1:1 Coaching-Programm geht er auf die Ängste seiner Coachees ein und erstellt ihnen einen individuellen 3-Monats-Plan, um die Angst ganzheitlich zu heilen und zu helfen, das eigene Potenzial zu entfalten. “Keiner hat es verdient, in Angst zu leben.”Seit über 30 Jahren ist Ingo Weckermann als Pfleger im Gesundheitswesen tätig und hat schon so manch einem Angstpatienten geholfen. Doch während der Corona-Pandemie ist ihm erst so richtig bewusst geworden, wie viele Menschen starke Angst vor Arztbesuchen haben und an Trypanophobie (Spritzenangst) leiden.Mithilfe der Angstfrei-Methode, die Ingo Weckermann basierend auf seiner langjährigen Erfahrung selbst entwickelt hat, können tiefgehende Ängste in wenigen Sitzungen aufgelöst werden. Sein Ansatz ist ganzheitlich, da er mit seinen Coachees daran arbeitet, die Angst an der Wurzel zu packen und ihren wahren Ursprung zu finden. Denn meistens ist mit der Angst ein einschneidendes, traumatisches Erlebnis verbunden, das erst verarbeitet werden muss, um danach auch die Angst auflösen zu können.Ingo Weckermann nutzt in seinen Coachings die EMDR-Methode in Kombination mit der Kraft der Musik, deren Wirksamkeit bereits wissenschaftlich bestätigt ist. Während der Sitzungen werden beide Gehirnhälften stimuliert, so wird die Verarbeitung der belastenden Ereignisse in allen Gehirnarealen angeregt und gleichzeitig wird der Coachee zu neuen, positiven Gefühlen, Gedanken und Glaubenssätzen befähigt, die die Angst quasi “überschreiben”. In diesem transformativen Prozess können die Coaching-Teilnehmer:innen, Blockaden und negative Glaubenssätze auflösen, sich ihren alten Gedankenmusterns stellen, loslassen und in neue, positive Glaubenssätze umwandeln. Ingo Weckermann vergleicht diesen Ansatz auch gern mit Gartenarbeit: Wenn man das Unkraut in seinem Garten immer nur abpflückt oder abreißt, ohne die eigentliche Wurzel zu entfernen, wird es immer und immer wieder nachwachsen. Sobald man das Unkraut aber an der Wurzel beseitigt, kann es nicht mehr nachwachsen. Genau so ist es mit der Angst auch.Mit dieser Methode hat Ingo Weckermann bereits vielen Menschen in ein unbeschwertes, erfülltes Leben geholfen. Genauso groß sind seine Zukunftspläne: Er möchte sein Angstfrei-Coaching nach ganz Europa bringen und damit eine richtige Bewegung der Unbeschwertheit und Lebensfreude erreichen. Wenn du dabei sein willst und nichts von Ingo Weckermann verpassen möchtest, besuch hier seine Website: https://ingoweckermann.com/ Wir danken Ingo Weckermann für das spannende Gespräch und ermutigen euch, seine Angstfrei-Bewegung zu unterstützen und euch euren Ängsten zu stellen, um euer volles Potenzial leben zu können.