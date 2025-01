Die Kontinuität des Wandels – Impulse aus dem Markt sind die Lösungen von morgen

Die IREBS Immobilienakademie, Teil der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg, baut konsequent ihr Angebot digitaler Weiterbildungsformate, vor dem Hintergrund der sehr guten Erfahrungen der letzten Jahre, stark aus. Gleichzeitig bekennt sich der führende universitäre Weiterbildungsanbieter für immobilienwirtschaftliches Wissen klar zu den Vorteilen eines Präsenzstudiums und schafft eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung zwischen der Welt des Bewährten und der digitalen Welt des E-Learnings. Durch die Weiterentwicklung des Ausbildungsangebots verbindet sich der intensive soziale Austausch zwischen Teilnehmenden und Dozierenden in klassischen Präsenzvorlesungen mit dem hohen Maß an Individualisierung von Onlinevorlesungen. Die Akademie konkretisiert, dass die digitale Lehre bei der reinen Wissensvermittlung hervorragend funktioniert, jedoch der Lernerfolg in diskussionsintensiven Themenbereichen mehr persönliche und direkte Interaktion erfordere. Neben einem finanziell attraktiven Angebot für Teilnehmende zeichnen sich die neuen Weiterbildungsprogramme durch hohe Praxisrelevanz, akademischer Exzellenz und eine verbesserte digitale Flexibilität aus, die sich nahtlos in den beruflichen Alltag einfügt.



Flexibilität und Innovation im Fokus



Aufbauend auf der erfolgreichen Digitalisierung des Studiengangs Certified Real Estate Investment Analyst werden die Intensivstudiengänge künftig in einem weitgehend virtuellen Format angeboten. So können Studierende räumlich und zeitlich flexibler lernen, ohne die Vorzüge einer individuellen Betreuung und des Austauschs zu verlieren, denn Präsenzelemente werden auch künftig eine Rolle spielen und durch fachbezogene Exkursionen ergänzt.



Die Kombination aus Live-Webinaren, interaktiven Aufgaben und präzise abgestimmten Lernmodulen schafft eine abwechslungsreiche Lernumgebung. Virtuelle Lerncommunitys ermöglichen einen standortunabhängigen Austausch und die Kollaboration in Teams. Damit fördert die IREBS Immobilienakademie die fachliche Entwicklung und stärkt die Netzwerkbildung – ein zentraler Mehrwert für die Teilnehmenden.



Neue Möglichkeiten für die Weiterbildung



Die neuen Studienformate ermöglichen – neben einem attraktiven Preis – weniger Pendeln, reduzierte Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie eine optimale Vereinbarkeit von Weiterbildung, Beruf und Privatleben. Gleichzeitig bleiben die praxisnahen Inhalte und der persönliche Austausch Kernbestandteil der Studiengänge.



Prof. Dr. Tobias Just, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der IREBS Immobilienakademie betont: „Seit über zehn Jahren experimentieren wir mit digitalen Formaten. Viele Inhalte lassen sich heute sehr gut ortsunabhängig vermitteln. Dies bedeutet aber auch, dass es immer Elemente geben wird, bei denen wir radikal auf Präsenz und Interaktion setzen.“



Michael Zingel, ebenfalls Geschäftsführer sowie Studienleiter der IREBS Immobilienakademie, ergänzt: „Mit der Weiterentwicklung unserer Intensivstudiengänge schaffen wir ein Bildungsangebot, das nicht nur den aktuellen Marktanforderungen entspricht, sondern auch zukunftsweisend und gleichzeitig wirtschaftlich attraktiv ist. Unser Ziel ist es, innovative Lösungen zu bieten, die unsere Teilnehmenden optimal unterstützen, die Immobilienbranche nachhaltig prägen und dabei einen klaren Preisvorteil bieten.“

