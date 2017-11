Aus QuintilesIMS wird IQVIA

QuintilesIMS (NYSE:Q) firmiert ab sofort unter dem Namen IQVIATM. Die Namensänderung mit Wirkung zum 6. November 2017 gab das Unternehmen am selben Tag bekannt; auf wissenschaftlicher Basis und mit analytischer Expertise unterstützt IQVIA Akteure im Gesundheitswesen darin, bessere Lösungen für Patienten und Verbraucher zu finden. Ab 15. November 2017 werden die Aktien des Unternehmens an der NYSE unter dem neuen Namen und dem neuen Ticker-Symbol "IQV" gehandelt. Bis dahin wird IQVIA weiter unter QuintilesIMS und dem Symbol "Q" entsprechend den Börsennotierungspflichten der NYSE geführt.



IQVIAs Kundenlösungen basieren auf IQVIA CORE™. Damit greift das Unternehmen auf die weltweit größte Informationsquelle im Gesundheitsbereich, moderne Analytik, führende Technologien und umfassende Branchenkenntnisse hinsichtlich Krankheiten, Länderspezifika und wissenschaftlicher Methoden zurück und bietet Kunden maßgeschneiderte Lösungen. IQVIA CORE ist das zentrale Element im Human Data ScienceTM Konzept des Unternehmens, um schnellere klinische Entwicklung, innovative Ansätze zur Generierung von Real World Evidence, Technologien zur Verbesserung der Patientenversorgung und Strategien für erfolgreiches unternehmerisches Handeln zu erreichen. Die nahtlose Integration dieser Elemente vom Molekül bis zum Markt befähigt Akteure im Gesundheitswesen, die Wertschöpfung, den Zugang zur Gesundheitsversorgung und verbesserte Behandlungsergebnisse weltweit zu realisieren.



"Heute ist ein entscheidender Moment für unsere Organisation, denn wir führen einen neuen Namen ein, der unsere Vision unterstreicht, Healthcare Stakeholdern dabei zu helfen, die Gesundheitsversorgung voranzubringen", erklärte IQVIA Vorsitzender und CEO Ari Bousbib. "Unsere Kunden waren für die Entstehung von IQVIA von ausschlaggebender Bedeutung. IMS Health und Quintiles haben sich zusammengeschlossen, weil unsere Kunden bessere und schnellere Wege wünschten, um Innovationen zu den Patienten zu bringen und die Verbesserungen zu erreichen, welche die Branche seit Jahren anstrebt. Seit der Fusion arbeiten wir an der Integration unserer Kompetenzen in moderner Analytik, führenden Technologien und therapeutischer Expertise, um diese in leistungsfähige, differenzierte Angebote umzusetzen. Wir arbeiten daran, den unausweichlich fortschreitenden Wandel des Gesundheitswesens vorwegzunehmen - mit dem Fokus, unsere Kunden besser dabei unterstützen zu können, fit für die Zukunft zu sein."



IQVIAs dauerhafte Verpflichtung zur Einhaltung von Maßnahmen hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit in Verbindung mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung sind entscheidende Faktoren für die globale Führungsrolle des Unternehmens. IQVIA wird sich auch weiterhin an einer Vielzahl von Governance-Praktiken beteiligen sowie mit administrativen, technischen und physischen Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen beschäftigen, um die Privatsphäre Einzelner zu schützen. Das Unternehmen arbeitet eng mit Datenschutzbehörden und Datenschutzexperten auf der ganzen Welt zusammen.





