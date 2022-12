50.000 Euro für Kranke und Bedürftige bundesweit

IQVIA-Weihnachtsspendenaktion 2022 in vielen Städten

IQVIA Deutschland spendet auch dieses Jahr erneut an gemeinnützige Organisationen mehrere Tausend Euro. Die IQVIA Unternehmensgruppe mit den Tochterunternehmen Jäger Health, Comline, DAVASO, gradient.Systemintegration und KAIROS fühlt sich insbesondere jenen Organisationen verbunden, die sich alltagspraktisch und/oder wissenschaftlich/technisch für die Verbesserung der Versorgung und Gesundheit einsetzen. In diesem Jahr werden Spendengelder an die NCL-Stiftung (Kinderdemenz), die action medeor Ukraine-Hilfe sowie an verschiedene Tafeln in Deutschland vergeben.



Die COVID-19-Pandemie sowie die mittlerweile allerorten spürbare Inflation aufgrund weiterer Krisen, wie dem Ukraine-Krieg, hat im Verlauf des Jahres 2022 dazu geführt, dass lokal und überregional wohltätige Organisationen von immer mehr Menschen aufgesucht und angefragt werden: Gemeinwohlorientierte Vereine und Verbände sind in diesen krisengebeutelten Zeiten wichtiger denn je. Doch gerade die schwierigen Situationen sind auch für die Wohlfahrt eine große Herausforderung. IQVIA hatte bereits in den vergangenen Jahren durch Weihnachtsspendenaktionen viele dieser wichtigen Initiativen unterstützt.



Und dieses Jahr, da hat IQVIA nochmals deutlich zugelegt, und zwar mit der Kraft aller Tochterunternehmungen. Dr. Frank Wartenberg, President Central Europe von IQVIA dazu: „Angesichts der Tatsache, dass es die Gesundheit vieler Menschen inmitten der weltweiten Krisen derzeit so gar nicht einfach hat, sind wir bei IQVIA einmal mehr daran erinnert und motiviert, Gesundheitssysteme wissenschaftlich, wirtschaftlich und sozial weiter voranzubringen. Wir vergegenwärtigen, dass Gesundheit und Wohlstand überhaupt nicht selbstverständlich sind. Daher freue ich mich sehr, dass wir erneut mit großzügigen Spenden dort unterstützen und fördern können, wo Menschen lokal und international geholfen wird.“



Damit folgt IQVIA Deutschland unter anderem auch dem vom Bundesverband für Medizintechnologie (BVMed e.V.) und vielen Pharma-Vertreterorganisationen initiierten Aufruf, das Hilfswerk action medeor e.V. weiter zu stützen. Action medeor agiert als Notapotheke der Welt und versendet medizinische Produkte in Krisenregionen, so auch in die Ukraine. Weltweit folgen zahlreiche renommierte Institutionen sowie namhafte Produzenten dem Aufruf nach Geld- und Sachspenden für die Ukraine-Hilfe. IQVIA beteiligt sich mit 10.000 Euro.



Die Tafel Deutschland e.V. unterstützt bedürftige Familien und Einzelpersonen über die Abgabe von Lebensmitteln. Der bundesweit tätige Verein erhält in den IQVIA Haupt- und Tochterunternehmen-Standorten Frankfurt, Leipzig, Dortmund, Köln und Bochum jeweils eine Spende in Höhe von 5.000 Euro (insg. 25.000 Euro).



Weiterhin wird mit 15.000 Euro die NCL-Stiftung beschenkt. Diese engagiert sich für die bislang noch nicht vollständig verstandene und somit noch nicht heilbare „Kinderdemenz“. Weltweit leiden 70.000 Betroffene an der Neuronalen Ceroid Lipfuszinose (NCL), die meist im ersten Lebensjahrzehnt auftritt und dazu führt, dass nach und nach die Zellen der Netzhaut und des Gehirns absterben. Infolge entstehen Blindheit, Epilepsie und ein Abbau geistiger und motorischer Fähigkeiten reduziert die Lebensqualität der jungen Patienten drastisch. In Deutschland leiden derzeit 700 Betroffene an der Seltenen Erkrankung NCL.