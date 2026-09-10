Warum ein WG-Küchentisch oft die beste Medizin gegen den Pflegenotstand ist

Das deutsche Gesundheitssystem steht unter historischem Druck: Ein verschärfter Fachkräftemangel, steigende Fallzahlen in der Intensivpflege und gesundheitspolitische Reformen wie das IPReG (Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz) stellen Pflegedienste vor existenzielle Herausforderungen. Inmitten dieser unruhigen Zeiten feiert das IPT Intensivpflegeteam in Unterfranken sein zehnjähriges Jubiläum. Seit einer Dekade beweist Geschäftsführerin Gabi Schuster mit ihrem Team, dass der Spagat zwischen hochkomplexer Apparatemedizin und familiärer Menschlichkeit gelingen kann. Ihr Erfolgsrezept gegen die Krise: ambulant betreute Intensivpflege-Wohngemeinschaften.



Pflege mit Herz statt Ellenbogen: Ein Jahrzehnt gelebte Alternative



Wenn Gabi Schuster heute durch die WGs der IPT in Würzburg, Rimpar und Schweinfurt geht, sieht sie keine sterilen Krankenzimmer oder durchgetaktete Flure. Sie hört das Klappern von Kaffeetassen in der großen Wohnküche, sieht Bewohner beim gemeinsamen Austausch und spürt eine lebendige Gemeinschaft. Dass hier Menschen leben, die rund um die Uhr künstlich beatmet oder über eine Trachealkanüle versorgt werden müssen, rückt im Alltag ganz bewusst ein Stück in den Hintergrund.



„Als wir IPT vor zehn Jahren gründeten, wollten wir eine echte Alternative zum sterilen Pflegealltag schaffen“, erinnert sich Gabi Schuster. „Eine Intensivpflege-WG verbindet für mich das Beste aus zwei Welten. Natürlich steht die medizinische Sicherheit an oberster Stelle. Durch unsere enge Anbindung an ein starkes Ärztenetzwerk sichern wir enorm viel medizinisches Know-how. Aber genauso wichtig ist das Leben drumherum. Unsere Bewohner sind keine Nummern im System. Sie haben ihr eigenes Reich und gehören an den gemeinsamen WG-Küchentisch.“



Die politische Realität: Wenn das Zuhause zur Belastungsprobe wird



Die Bedeutung dieses Modells wächst rasant. Eine 24-stündige Intensivpflege im eigenen Zuhause zu organisieren, scheitert in Zeiten des Fachkräftemangels immer häufiger und reißt Familien in tiefe Krisen. Gleichzeitig fordern neue gesetzliche Richtlinien strengere Qualitätsnachweise, die die 1:1-Intensivpflege zu Hause kaum noch leisten können. Die spezialisierten WGs der IPT schließen genau diese Lücke zwischen der oft überfordernden häuslichen Pflege und einer vollstationären Unterbringung.



Für Pflegedienstleiter Hans-Georg Barsch geht der Nutzen des WG-Modells weit über die reine Statistik hinaus: „Zu uns kommen oft Familien, die völlig am Ende ihrer Kräfte sind. Sie haben monatelang wie Pflegemanager funktioniert und die Last der Verantwortung allein getragen. Wenn sie sehen, dass ihre Angehörigen bei uns nicht nur medizinisch sicher versorgt sind, sondern wieder am Leben teilnehmen, fällt eine riesige Last ab. Das Modell der Wohngemeinschaft erlaubt es Angehörigen, endlich wieder einfach nur Ehepartner, Tochter oder Sohn zu sein.“



Die Zukunft im Blick: Menschlichkeit als Antwort auf den Systemdruck



Für die IPT ist das zehnjährige Bestehen kein Grund zum Ausruhen, sondern eine Bestätigung ihrer Philosophie. Während die Branche unter Bürokratie und Kostendruck ächzt, setzt der unterfränkische Pflegedienst auch für die Zukunft konsequent auf den Ausbau und die Stärkung seiner Wohngemeinschaften.



„Die vergangenen zehn Jahre haben uns gezeigt, dass Intensivpflege niemals nur das Verwalten eines Krankheitszustandes sein darf“, betont Gabi Schuster. „Pflege funktioniert nur dann nachhaltig, wenn die Chemie stimmt und der Mensch als Ganzes gesehen wird. Wir wollen auch in den kommenden Jahren ein Umfeld schaffen, das medizinisch auf absolutem Top-Niveau agiert, sich für die Betroffenen aber anfühlt wie ein echtes Zuhause. Denn Lebensqualität ist und bleibt die beste Medizin.“

(lifePR) (