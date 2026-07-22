Vom Wachkoma zurück ins Leben: Wie das „Erfolgsmodell IPT“ in Schweinfurt schwerkranken Menschen eine Zukunft schenkt

Wenn ein Mensch nach einem schweren Schicksalsschlag im Wachkoma liegt oder künstlich beatmet werden muss, scheint der Weg zurück in ein normales Leben oft unerreichbar. Dass in der außerklinischen Intensivpflege jedoch „kleine Wunder“ durch Spezialisierung, Geduld und menschliche Wärme möglich sind, beweist der Intensivpflegedienst IPT. Mit der Entlassung des jungen Bewohners Noah feiert das Team der Schweinfurter Intensiv-Wohngemeinschaft einen Meilenstein: Er ist bereits der 13. Bewohner, der erfolgreich in ein selbstständigeres Leben und eine Anschlussversorgung entlassen werden konnte.



Das Geheimnis des Erfolgs: Hand in Hand von Medizin und Pflege



Der Schlüssel zu diesen außergewöhnlichen Fortschritten liegt in der Struktur des Pflegedienstes. „Der größte Anteilseigner der IPT ist das Ärztenetzwerk, was unseren Pflegedienst mit sehr viel ärztlichem Know-how hinterlegt“, erklärt Geschäftsführerin Gabi Schuster. „So arbeiten bei uns Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten Hand in Hand und unterstützen unsere Bewohner optimal in ihrem Gesundungsprozess.“ Dass dieses Konzept über Jahre hinweg nachhaltige Früchte trägt, zeigt die Weaning- und Dekanülierungsquote von 20 % und drei bewegende Erfolgsgeschichten aus der Schweinfurter WG:



1. Nic: Vom Wachkomapatienten zum eloquenten jungen Mann



Nic zog nach einem schweren Verkehrsunfall als schwerer Wachkomapatient bei IPT ein. Durch die professionelle Unterstützung des Teams, der Therapeuten und seiner Familie kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück. Er konnte dekanüliert werden und sein Tracheostoma verschlossen. Ein Moment hat sich dem Team tief eingeprägt: Als Pflegefachkraft Jessica Schön sein Zimmer betrat, wurde sie von ihm mit einem klaren „Hallo Jessie“ begrüßt – ein Gänsehaut-Moment, da anfangs nicht einmal an Sprechen zu denken war. Das Team verabschiedete den „frechen und eloquenten jungen Mann“ mit einem lachenden und weinenden Auge wieder nach Hause.



2. Peter R.: Mit Mut und Motivation zurück ins eigene Haus



Als Peter nach einem massiven Herzleiden in die WG einzog, war er deprimiert, wurde nachts beatmet und konnte weder sitzen noch laufen. Das Team um die Pflegefachkräfte Jessica Schön und Nicklas Braatz schenkte ihm neuen Mut, hörte stundenlang an seinem Bett zu und forderte sein Potenzial heraus. Mit kreativen Mitteln – wie dem Versprechen eines Steak-Essen nach den ersten zehn geschafften Treppenstufen – wurde er vom Rollstuhl über den Rollator zurück auf die eigenen Beine gebracht. Nach zwei Jahren folgte der medizinische Triumph: Peter konnte dekanüliert und das Tracheostoma verschlossen werden. Kurz darauf zog er wieder komplett selbstständig in sein eigenes Haus.



Besonders schön: Zu Nics Abschiedsfeier kehrte Peter als Ehrengast noch einmal in die WG zurück. Jahrelang hatte er Nic in „großväterlicher Weise“ motiviert und ihm am Küchentisch zugerufen: „Wenn ich das schaffe, schaffst du das auch!“



3. Noah: Der „Strahlemann und Kämpfer“ auf dem Weg nach Hause



Auch die Geschichte von Noah zeigt, wie nachhaltig die aktivierende Pflege von IPT wirkt. Er kam ebenfalls nach einem schweren Verkehrsunfall als Wachkomapatient zur IPT. Innerhalb eines guten Jahres vollbrachte der junge Mann enorme Fortschritte. Dank der ganzheitlichen Pflege und dem menschlich warmen Umgang des Teams konnte Noah einen begehrten Platz in einer der besten Fachkliniken für neurologische Rehabilitation ergattern. Nach diesem Reha-Aufenthalt konnte er dekanüliert werden und wieder nach Hause zu seiner Familie ziehen.



Intensivpflege bedeutet Potenziale fördern statt Status quo verwalten



„Vielen herzlichen Dank an das Team für diesen Einsatz, der oft weit über das Normale hinausgeht“, würdigte Pflegedienstleiter Hans-Georg Barsch die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Erfolge von Nic, Peter und Noah zeigen eindrucksvoll, dass die Versorgung in einer Intensivpflege-WG keine Endstation sein muss. Sie sind lebendige Mutmacher für aktuelle und zukünftige Bewohner, die beweisen: Mit der richtigen Kombination aus medizinischer Expertise, therapeutischer Förderung und liebevoller, familiärer Pflege lässt sich das Ziel „Zurück ins Leben“ Schritt für Schritt erreichen.

(lifePR) (