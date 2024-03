investmentfonds.de: Ein Kinderdepot für Generationengerechtigkeit

Kinderdepot ohne Anlageberatung - Die Fonds / ETFs für die Anlage kann man sich über www.investmentfonds.de (ein Dienst der Invextra) selber über den Fondsvergleich aussuchen und kaufen bzw. das Depot online eröffnen.

- Die Fonds / ETFs für die Anlage kann man sich über www.investmentfonds.de (ein Dienst der Invextra) selber über den Fondsvergleich aussuchen und kaufen bzw. das Depot online eröffnen. Kinderdepot inklusive Anlageberatung - Invextra bietet auch Investmentberatung für ETFs und Fonds an. Die erfahrenen Experten beraten anhand der seit 1996 erprobten Investmaxx Stop&Go Anlagestrategie, mit der man seit 1996 den Dax Index dauerhaft outperformed hat. Die Anlageberatung kann einmalig erfolgen oder als laufende Anlageberatung gewählt werden. Bei der laufenden Anlageberatung beobachten und analysieren die Experten den Markt für die Eltern und Grosseltern, sie geben Empfehlungen zum Fondswechsel oder je nach Marktlage zu vermögenssichernden Umschichtungen aus Aktien- in Rentenfonds und umgekehrt.

„Die Folgen der aktuellen Vorschläge der Ampelregierung zum Rentenpaket II, beispielsweise den Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung von derzeit 18,6% auf über 22,3% im Jahr 2035 zu erhöhen, müssen am Ende die Kinder und jungen Erwachsenen tragen. Dadurch haben sie weniger Nettolohn zur Verfügung für die eigene private Altersvorsorge und den Lebensunterhalt. Deswegen müssen Familien diese Generationengerechtigkeit vorerst privat ausgleichen und sollten nicht auf Lösungen aus der Politik hoffen. Dafür bietet sich das kostenlose Invextra Kinderdepot für Fonds und ETFs an, in welches Eltern und Grosseltern einzahlen können. Eltern und Großeltern können damit selbst viel für die Altersvorsorge ihrer Kinder und Enkelkinder tun und so einen Beitrag zur Generationengerechtigkeit leisten. Das Kinderdepot ist kostenlos, inklusive einer Einstiegsberatung. Das Kinderdepot bietet darüber hinaus den Vorteil, dass später keine Schenkungs- oder Erbschaftssteuer auf die übertragenen Vermögen und Altersvorsorge der Kinder und Enkelkinder anfällt, wenn man die regelmäßigen gesetzlichen Freibeträge rechtzeitig nutzt.“, so Dipl.-Kfm. Raimund Tittes, Gründer und Vorstand der Kölner Investmentberatung INVEXTRA.COM AG.„Viele fragen sich, welche finanziellen Ziele kann man mit einem Kinderdepot für Fonds und ETFs erreichen. Sehr hohe, denn mit einem Sparplan von 46 Euro pro Monat für ETFs oder Fonds, ab der Geburt, kann ein Kind als Millionär mit 65 in Rente gehen und zwar mit einem ETF- oder Fonds-Sparplan mit 8% Jahresrendite. Und je früher man beginnt, desto weniger muß man als monatlichen Geldbetrag einzahlen, um im Alter mit 65 als Millionär in Rente zu gehen. Den Rest erledigt der Zinseszinseffekt, den Albert Einstein als das 8. Weltwunder bezeichnete! Es ist somit im Endeffekt bei der Altersvorsorge der Kinder und Enkelkinder erfolgsversprechender auf das Einsteinsche 8. Weltwunder zu setzen, als auf Generationengerechtigkeit in der Politik zu hoffen.“, so Tittes weiter.Das beste Geschenk zur Geburt, zu Ostern, Weihnachten, Kommunion, Konfirmation, Schulbeginn oder Geburtstagen, ist deswegen ein Kinder-Depot mit Sparplan. Flexibel lässt sich damit bereits ab 10 Euro langfristig für Ausbildung und Studium sparen, für den Führerschein und das erste Auto oder langfristig für die Altersvorsorge. Denn wer 65 Jahre monatlich 46 Euro einzahlt, kann tatsächlich als Millionär in Rente gehen. Demgegenüber müsste ein 20-jähriger über 45 Jahre 217 Euro monatlich einzahlen (Summe: 117.180 Euro). Ein 30-jähriger zahlt über 35 Jahre monatlich 487 Euro (Summe: 204.540 Euro) und ein 40-jähriger müsste über die restlichen 25 Jahre bis zur Rente 1.148 Euro monatlich einzahlen (Summe: sogar 344.400 Euro) um als Millionär in Rente zu gehen (Ergebnisse vor Steuer, nach BVI)."Das Anlageziel von 8% Rendite nach Steuern erreicht man nicht mit einem klassischen Banksparplan oder einer Lebensversicherung, die hierbei für das angestrebte Ziel zu wenig Rendite zu bieten haben. Nur mit einer Auswahl an guten Aktienfonds und ETFs kann man diese Zielrendite erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen bietet die Invextra zum 28jährigen Firmenjubiläum das kostenlose Kinderdepot inklusive einer Einstiegsberatung an. Die richtige Auswahl der Fonds oder ETFs ist entscheidend für die Altersvorsorge an der Börse. Hier darf man weder gierig noch ängstlich sein, die richtige Mischung ist entscheidend.", rät Investmentberater Tittes der jungen Generation, dessen Unternehmen mit seinem Angebot unter www.investmentfonds.de auch bei der Fondsauswahl und regelmässigen Fondsumschichtung behilflich ist.Die INVEXTRA.COM AG wird seit 2005 regelmäßig von der Stiftung Warentest (Finanztest) und Ökotest als besonders günstiger Vermittler für Fonds, ETFs und Kinderdepots empfohlen.Damit kein Euro verloren geht, wird das Depot über die INVEXTRA.COM AG und die Partnerbank FNZ Bank SE kostenlos geführt: kein Ausgabeaufschlag, keine Depotgebühr. Das Depot ist bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres kostenlos und nahezu steuerfrei zu führen. Bis zu dem Betrag von 1.000 Euro pro Jahr sind Erträge aus Dividenden, Ausschüttungen und Kursgewinnen aus Investmentfonds, Aktien und Zinseinnahmen u.a. steuerfrei, sowohl für Kinder als auch Erwachsene (Freistellungsantrag an die Depotbank einreichen). Das Invextra Kinder-Depot lässt damit keine Wünsche offen in punkto Geldanlage für den Nachwuchs.Mit einem Kinderdepot bei INVEXTRA.COM kann man für Kinder, Enkelkinder oder Patenkinder in eine der bisher günstigsten und renditestärksten Anlageformen investieren und das sind zweifelsfrei Investmentfonds. Das geschieht hier besonders kostengünstig mit 100% Rabatt auf die sonst bei Banken üblichen Ausgabeaufschläge von 5,25%. Bei einem monatlichen Sparplan von 100 Euro spart man so ca. 60 Euro an Kosten im Depot pro Jahr, die man somit mehr investieren kann. Innerhalb von 10 Jahren sind das 600 Euro mehr, die das angesparte Vermögen somit erhöhen und sich verzinsen.Das Depot und den Sparplan für das Kinderdepot können Eltern online über www.investmentfonds.de einrichten:* Hinweis: Die in diesem Dokument veröffentlichten Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Analysen, jedoch kann die INVEXTRA.COM AG für deren objektive Richtigkeit naturgemäß keine Haftung übernehmen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, das hängt von den Kursschwankungen an der Börse ab und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen.Die in dieser Pressemitteilung zur Verfügung gestellten Informationen sind allgemeiner Natur und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Ziele, Ihre finanzielle Situation und Ihre Anforderungen. Bevor Sie auf Grundlage irgendeiner dieser Informationen handeln, sollten Sie prüfen, wie relevant sie für Ihre persönlichen Ziele, Ihre finanzielle Situation und Ihre Anforderungen sind.Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen, rechtliche Dokumente: Wesentliche Anlegerinformationen des jeweiligen Fonds (Basisinformationsblatt).Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder (Invextra AG). Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar (Invextra AG).Alle Angaben und Links in diesem Dienst wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte der Links wird jedoch keine Gewähr übernommen. Keine der Informationsangaben ist als Werbung oder Angebot zu verstehen.Bitte fordern Sie für jede (Geld-) Anlageentscheidung den jeweils gültigen Verkaufsprospekt und Geschäftsbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) an und vereinbareneinen Beratungstermin mit einem professionellen Anlageberater Ihrer Wahl.Die in diesem Dokument veröffentlichten Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Analysen, jedoch kann die INVEXTRA.COM AG für deren objektive Richtigkeit naturgemäß keine Haftung übernehmen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Die zukünftige Wertentwicklung kann höher oder niedriger sein und hängt von den Kursschwankungen an der Börse ab.