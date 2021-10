VL-Fonds-Vergleich: Die Testsieger der letzten 7 Jahre

VL-Fonds für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen sind eine attraktive Anlageform zur Altersvorsorge und Vermögensbildung, erst Recht in Zeiten von Negativzinsen und Inflation. In den vergangenen 7 Jahren erreichte der Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) A (ISIN LU0073232471) in der Wertentwicklung der Investmentfonds.de Fondsdatenbank den ersten Platz.Mit einem VL-Fondssparplan für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen können Anleger von der Börsenentwicklung profitieren und in wenigen Jahren hohe Renditen erzielen, wenn man den richtigen VL-Fonds aussucht. Und wenn Anleger VL-Leistungen für die Altersvorsorge nutzen und die Einkommensgrenzen nicht überschreiten, fördert der Staat die VL-Anlage mit 20% Zulagen. Der Chef zahlt Vermögenswirksame Leistungen und der Staat legt 20% drauf, auf die Anlage von 400,00 EUR im Jahr bzw. 33,00 Euro im Monat. Man erhält also maximal 80 EUR im Jahr, sofern das zu versteuernde Einkommen von 20.000,00 EUR bei Singles und 40.000,00 EUR bei Ehepaaren (Stand: Dez.2020) nicht überschritten wird.Der Sparplan läuft insgesamt 7 Jahre, 6 Jahre Einzahl- und ein Jahr Ruhephase. Am Laufzeitende von 7 Jahren kann man entscheiden, ob man sich den Betrag auszahlen oder weiter investiert lässt. Der Anlagebetrag muss bei Invextra nicht ausbezahlt werden sondern kann im Depot weiterhin investiert bleiben und damit weiter von der Entwicklung der Börse profitieren. Gleichzeitig kann man einfach den vorher angesparten VL-Sparplan nach dem 6. Jahr (auch mehrere Sparperioden) einfach weiterlaufen lassen oder sich einen anderen VL-Fonds zusätzlich aussuchen und so die VL-Anlagen über mehrere VL-Sparperioden streuen und für die Altersvorsorge ansparen.Bei InveXtra können Anleger Vermögenswirksame Leistungen in die günstigste und renditestärkste Anlageform VL-Fonds investieren, mit 100% Rabatt auf die sonst bei Banken üblichen Ausgabekosten von 5,25%. Bei einem monatlichen Sparplan von 33,00 EUR sind das ca. 20,00 Euro mehr die Anleger im Jahr durch die Kostenersparnis investieren können und in 7 Jahren 140,00 Euro, die das angesparte Vermögen somit erhöhen. Die Depotgebühr beträgt lediglich 12 Euro im Jahr.Vergleich 7 Jahre https://www.investmentfonds.de/pictures/VL_Vergleich_Oktober2021.png (LU0073232471) - aktiv gemanagter Fonds(LU1997245177) – aktiv gemanagter Fonds(LU0459291166) - aktiv gemanagter Fonds(LU0099574567) - aktiv gemanagter Fonds(IE00B3VSSL01) - ETF - nicht gemanagtQuelle: https://www.investmentfonds.de/pictures/VL_Vergleich_Oktober2021.png im VL-Fonds-Vergleich belegt derAnleger die diesen Fonds als VL-Anlage oder privat bespart haben, können sich glücklich schätzen. Der Fonds erzielte eine Wertentwicklung von sagenhaften 440,95% in den letzten 7 Jahren und über 10 Jahre führt der Fonds die Rangliste aller Fonds an, mit einer Performance von 855,16%. In den letzten 12 Monaten legt der Fonds eine Wertentwicklung von 30,10% hin.Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von in den USA ansässigen Unternehmen. Hierbei legt der Fonds mittels Bottom-Up-Ansatz hauptsächlich in Aktien von erstklassigen, wachstumsorientierten Unternehmen an. Zu den TOP Holdings des Fonds gehören zur Zeit Shopify und Snowflake. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.Diesen Fonds können Anleger bei klassischen Banken mit einem Ausgabeaufschlag von 6,10% kaufen - bei InveXtra erhält man diesen VL-Fonds und mehr als 10.000 weitere Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.Ausführlichere Infos zum Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) AAufschafft es der aktiv gemanagte VL Fondsist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China. Min. 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.Auch bei dem Allianz China A-Shares AT USD erhalten Anleger über InveXtra 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag von 5,0%.Ausführlichere Informationen zum Allianz China A-Shares AT USD(LU0459291166) als aktiv gemanagter Fonds und auf(LU0099574567) ebenfalls als aktiv gemanagter Fonds.Aufder Liste schafft es ein passiver, nicht aktiv gemanagter, für den eine Transaktionsgebühr von 0,2% berechnet wird (nicht rabattiert):: Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index repräsentiert den IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 Index.Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.Bei dem ETF Invesco Technology S&P US Select zahlen Anleger eine Transaktionsgebühr von 0,2%.Ausführlichere Informationen zum Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF AAuf Investmentfonds.de finden Anleger den aktuellen VL-Fondsvergleich untermit der tagesaktuellen Wertentwicklung der VL-fähigen Fonds sowie weitere Informationen zu den Fonds.„VL-Fonds und Fonds im Allgemeinen sind grundsätzlich in Zeiten von Negativzinsen insgesamt eine sehr gute Lösung für die Altersvorsorge, da kann man Rendite und Sicherheit sehr gut miteinander kombinieren. Man muß sich jedoch auch darüber bewusst sein, dass die Anlage in Fonds den Kursschwankungen der Aktienmärkte unterliegt. Deshalb Augen auf beim Fondskauf.“, so Dipl.-Kfm. Raimund Tittes, Vorstand der Kölner Investmentberatung Invextra.Auf Investmentfonds.de kauft man fast alle Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, der sonst üblicherweise bis zu 6% bei Banken beträgt. Bei ETFs fällt eine Transaktionsgebühr von 0,2% pro Transaktion an.Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder (Invextra AG). Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar (Invextra AG).Alle Angaben und Links in diesem Dienst wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte der Links wird jedoch keine Gewähr übernommen. Keine der Informationsangaben ist als Werbung oder Angebot zu verstehen.Bitte fordern Sie für jede (Geld-) Anlageentscheidung den jeweils gültigen Verkaufsprospekt und Geschäftsbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) an und vereinbareneinen Beratungstermin mit einem professionellen Anlageberater Ihrer Wahl.