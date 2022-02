Investmentfonds.de: Russland - Ukraine Konflikt treibt Anleger in Fonds zu erneuerbaren Energien

"Die EU wird alle Ressourcen und Energien der europäischen Staaten bündeln müssen, um schnellstmöglich aus der fossilen Energiegewinnung auszusteigen und von der energiepolitischen Abhängigkeit von Russland wegzukommen. Die Energiewende erhält damit neben der Klimanotwendigkeit auch eine sicherheitspolitische Begründung, die nach dem 24.02.2022 niemand mehr ernsthaft in Zweifel ziehen kann.", so Dipl.-Kfm. Raimund H. Tittes, Vorstand der Kölner Investmentberatung InveXtra AG. "Der gestrige Einmarsch von Russland in die Ukraine hat nicht nur viele europäische Politiker sondern auch Anleger weltweit überrascht und verstört. Neben dem verursachten hohen menschlichen Leid in der Ukraine sind auch die Anleger von den kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen, denn die Aktienmärkte weltweit hatten bereits im Vorfeld der kriegerischen Handlungen deutlich korrigiert. Anleger flüchteten auch gestern Anfangs aus Aktien in den sog. "save heaven" US Dollar und in europäische und amerikanische Staatsanleihen. Auch Gold und Aktientitel von Unternehmen aus dem Bereich der Solar-, Wasserstoff- und Brennstoff- zellentechnik konnten zum Teil gegen den allgemeinen Abwärtstrend deutlich zulegen im Kurs und zeigten bereits eine relative Kursstärke in einer ersten Reaktion der Anleger.", analysiert Tittes die gestrige Entwicklung der Aktienkurse."Zum Ende des gestrigen Börsentages in den USA erholten sich die Kurse auf breiter Front im DowJones, Nasdaq und S&P 500 Index. Die seit 8 Wochen anhaltende breitere Kurskorrektur an den weltweiten Aktienmärkten bietet im Bereich der erneuerbaren Energien langfristig günstige Einstiegschancen. Hier kann man versuchen bereits Positionen in Aktienfonds mit Schwerpunkt "Solar-, Green- & Sustainable Energy" aufzubauen. Auch wenn die Aktienkurse durch die geopolitischen Unruhen, hohe Inflationsraten und angekündigte Zinsanhebungen der US-Zentralbank erstmal unter Druck bleiben und weitere Korrekturen nicht auszuschließen sind, wird sich die Branche der erneuerbaren Energien langfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit als äußerst rentables Investment auszeichnen. Denn seit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine sind inzwischen vielleicht auch die letzten Skeptiker in Deutschland von der der Notwendigkeit schneller und massiver Investitionen in dem Bereich der erneuerbaren Energien überzeugt worden.", so Tittes weiter.Die Fondsanalysten von investmentfonds.de haben hierfür die besten Aktienfonds der vergangenen drei Jahre in der Kategorie der erneuerbaren Energien für Solar und Windkraft analysiert und verglichen, die darüber hinaus auf investmentfonds.de ohne den bei Banken sonst üblichen Ausgabeaufschlag von bis zu 5% zu kaufen sind."Ein Vergleich der besten Fonds der letzten drei Jahre zeigt, dass die Fonds seit einem Jahr zum Teil bereits deutlich korrigiert haben. Der Tag des Einmarsches von Russland in die Ukraine könnte die Kurswende für Aktienfonds im Bereich der erneuerbaren Energien darstellen, denn mit dem heutigen Tag wurden vielen privaten und institutionellen Anlegern die klimapolitischen und geostrategischen Vorteile nochmals deutlich vor Augen geführt. Diese Perspektivänderung wird dauerhafte Auswirkungen auf die Gewichtung in den Portfolios haben.", ist Tittes überzeugt.Die Fonds werden direkt bei den Fondsgesellschaften gekauft und verkauft ohne Börsenspesen. Deshalb fallen beim Kauf und Verkauf von Fonds keine Börsengebühren, wie volumenabhängiges Orderentgelt, Maklercourtage etc. an. Fast alle Fonds kauft man dauerhaft mit 100% Rabatt auf den sonst bei Banken üblichen Ausgabeaufschlag. Für ETFs fallen ebenfalls keine Börsenspesen an, wie Maklercourtage, volumenabhängiges Orderentgelt, etc., man zahlt lediglich eine Transaktionsgebühr von 0,2%.Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder (Invextra AG). Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar (Invextra AG).Alle Angaben und Links in diesem Dienst wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte der Links wird jedoch keine Gewähr übernommen. Keine der Informationsangaben ist als Werbung oder Angebot zu verstehen.Bitte fordern Sie für jede (Geld-) Anlageentscheidung den jeweils gültigen Verkaufsprospekt und Geschäftsbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) an und vereinbaren einen Beratungstermin mit einem professionellen Anlageberater Ihrer Wahl.Die in diesem Dokument veröffentlichten Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Analysen, jedoch kann die INVEXTRA.COM AG für deren objektive Richtigkeit naturgemäß keine Haftung übernehmen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Die zukünftige Wertentwicklung kann höher oder niedriger sein und hängt von den Kursschwankungen an der Börse ab.