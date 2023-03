Investmentfonds Champions Awards 2023: Aktive Fonds versus ETFs im Direktvergleich

Beim Investmentfonds Champions Award 2023 werden Fonds versus ETFs sektorübergreifend anhand der Performance direkt miteinander verglichen und die Gewinner über verschiedene Zeiträume ermittelt. Vorab werden die sektorübergreifenden Gewinner nach Performance über unterschiedliche Vergleichszeiträume ermittelt.Dabei stellte sich die Frage, ob in dem untersuchten Vergleichszeitraum die aktiv verwalteten Fonds oder die passiv verwalteten ETFs die Nase vorn hatten. Die Gewinner über die verschiedenen Zeiträume sind den folgenden Tabellen zu entnehmen (sieh bitte Anhang!)Dipl.-Kfm. Raimund Tittes, Vorstand der Kölner Investmentberatung INVEXTRA AG, kommentiert die Investmentfonds Champions Awards wie folgt: "Im Wettbewerb zwischen aktiv verwalteten Fonds und passiv verwalteten ETFs, die sich bei der Anlage ausschliesslich an einem Index orientieren, hatten in allen untersuchten Vergleichszeiträumen aktiv verwaltete Fonds die Nase vorn gegenüber den passiv verwalteten ETFs. Auch in turbulenten Marktphasen, wie wir sie seit einem Jahr erleben, scheinen einige aktiv verwaltete Fonds eine deutliche Überrendite gegenüber passiven ETFs zu liefern.", so Dipl.-Kfm. Raimund Tittes, Gründer und Vorstand der Kölner Investmentberatung Invextra AG.Nach dem Auftakt Anfang März, mit dem sektorübergreifenden Vergleich von aktiv verwalteten Fonds vs. ETFs, werden in den kommenden Wochen jeweils die Gewinner Fonds vs. ETFs in verschiedenen Kategorien Aktienfonds Welt, Mischfonds Welt, Rentenfonds Welt ausgezeichnet. Zum Schluss werden die Gewinner in der Kategorie „ETFs only“ prämiert.Auf investmentfonds.de erscheinen in den nächsten Wochen ausführliche Porträts zu den Gewinnern der Investmentfonds Champions Awards 2023 zu den unterschiedlichen Zeiträumen und Kategorien.Die INVEXTRA.COM AG hat sich auf die unabhängige Investmentberatung, Fondsanalysen und den günstigen Fondshandel für Privatanleger spezialisiert und ist Betreiber der Fondsplattform investmentfonds.de. Der Gründer von investmentfonds.de, Dipl.-Kfm. Raimund Tittes, startete 1996 mit investmentfonds.de die erste unabhängige Fondsplattform in Deutschland, auf der man sich als Privatanleger unabhängig über Fonds informieren und diese sehr günstig zu Discountkonditionen erwerben kann. Mit einem Rabatt von 100% auf die sonst übliche Vertriebsprovision beim Fondskauf revolutionierte investmentfonds.de den Fondshandel für Privatanleger in Deutschland, gegen den Widerstand der alteingesessenen Banken in Frankfurt, die anfangs mit aller Macht versuchten diese günstigen Discountkonditionen für Privatanleger bei investmentfonds.de zu verhindern. Doch die Idee, den Fondskauf für Privatanleger zum Nulltarif zu ermöglichen, setzte sich schnell durch und die STIFTUNG WARENTEST feierte in Finanztest die neue Generation von Fondsdiscountern. Finanztest empfiehlt investmentfonds.de seit nahezu 20 Jahren als günstigen Fondsvermittler, zuletzt im Juli 2022Das Unternehmen wurde 1996 in Köln gegründet von Raimund Tittes, der während seiner Studiums an der University of Michigan Business School in den USA feststellte, dass es damals recht schwierig war sich über Fondsanlagen im Internet unabhängig und umfassend zu informieren oder Fonds günstig ohne Ausgabeaufschlag zu kaufen. Er hatte selbst bereits 1995 als 23jähriger Student 10.000 DM in Investmentfonds privat investiert und war von den Vorzügen der breitgestreuten Fondsanlage begeistert.Nicht begeistert war Tittes allerdings 1995 von der Tatsache, dass er damals noch 5,75% Gebühren als Ausgabeaufschlag zahlen musste, wodurch sein Vermögen am nächsten Tag bereits nur noch 9.425 DM wert war. Aus diesem Grunde nahm er sich vor, dieses zu ändern und mit investmentfonds.de den ersten Fondsdiscounter für Privatanleger in Europa zu gründen.Die theoretischen und praktischen Vorteile der Investmentfonds gegenüber anderen Geldanlagen hatte Tittes während seines Wirtschaftsstudiums an der Universität zu Köln ausführlich studiert, bei einer der damaligen Ikonen der modernen Finanzmarkttheorie Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Hax, der zu jener Zeit Vorsitzender der fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland war. Denn die moderne Kapitalmarkttheorie über die Funktionsweise effizienter Kapitalmärkte hatte es nicht nur seinem Mentor Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Hax angetan, sondern auch dessen Studenten Tittes, der dieses theoretische Wissen in die Praxis umsetzte mit derfür Privatanleger, in die Fundamentaldaten und börsenpsychologische Indikatoren zu einer Stop- oder Go-Anlageempfehlung für Privatanleger führen. Raimund Tittes hat während seiner Studiums an der Universität zu Köln und University of Michigan Business School in den USA neben dem Wirtschaftsstudium auch das für die Domäne der Börsenpsychologie so wichtige Spezialgebiet der Wirtschafts- und Sozialpsychologie studiert und systematisch in die Investmaxx™ Stop&Go Anlagestrategie für Privatanleger integriert. Demnach ist für den langfristigen Anlageerfolg an der Börse nicht nur die optimale Zusammenlegung von Wertpapieren mit unterschiedlicher Korrelation wichtig sondern auch die Berücksichtigung börsenpsychologischer Indikatoren. Beides zusammen führt danach zu Portfolios mit einem optimalen Risiko-Renditeverhältnis, was auch heute noch die wesentliche Grundlage eines Investmentkonzeptes ist, wie es die INVEXTRA.COM AG mit der Investmaxx™ Stop&Go Investmentberatung unter www.investmentberatung.de für Privatanleger anbietet.Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Die zukünftige Wertentwicklung kann höher oder niedriger sein und hängt von den Kursschwankungen an der Börse ab. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder (Invextra AG). Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar (Invextra AG).Die in diesem Dokument veröffentlichten Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Analysen, jedoch kann die INVEXTRA.COM AG für deren objektive Richtigkeit naturgemäß keine Haftung übernehmen. Keine der Informationsangaben ist als Werbung oder Angebot zu verstehen. Bitte fordern Sie für jede (Geld-) Anlageentscheidung den jeweils gültigen Verkaufsprospekt und Geschäftsbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) an und vereinbaren einen Beratungstermin mit einem professionellen Anlageberater Ihrer Wahl.