Die geeignete Investmentstrategie: Wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt an der Börse?

InveXtra AG

Die Börsenkurse glichen die letzten drei Jahre einer Achterbahnfahrt, es ging deutlich rauf aber auch wieder runter. Eigentlich wie immer, "die Börse ist keine Einbahnstraße", lautet eine alte Börsenweisheit. Wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt an der Börse? Dann, wenn die euphorische Stimmung der Anleger auf einem Höhepunkt ist oder wenn die Mehrheit der Anleger äußerst pessimistisch ist und die eigenen Positionen verkauft? "Unserer Meinung nach ist vielleicht ein guter Einstiegszeitpunkt, wenn die Anlegerstimmung gemischt ausfällt, die eine Hälfte auf fallende und die andere auf steigende Kurse setzt und dazu noch ein Großteil der schlechten Nachrichten bereits durch erfolgte Kurskorrekturen eingepreist ist, wie es aktuell der Fall zu sein scheint.", so Dipl.-Kfm. Raimund Tittes von der Kölner Investmentberatung INVEXTRA AG.



"Das Jahr 2021 war kein gutes Jahr für den Einstieg an der Börse, denn die Kurse von Aktien- und Rentenpapieren erreichten Ende 2021 teils astronomische Bewertungen. Der Kurs von Tesla erreichte im November 2021 das 100fache des Jahresgewinns und die Aktie war mehr wert wie die Aktienkapitalisierung aller deutschen Autobauer zusammen. Ähnliche Bewertungen verzeichnete man im Technologie- und Wachstums-Sektor. Für uns als Investmentberater war deswegen Ende 2021 klar, das wird nicht lange gut gehen, eine Kurskorrektur war unvermeidlich. Wir verkauften deswegen Ende 2021 alle Aktienfonds aus dem Technologie- und Wachstums-Sektor und schichteten in valueorientierte Aktienfonds und US-Dollar Rentenpapiere um. Im Zuge der Unsicherheit durch Zinsanstieg und dem Krieg in der Ukraine diente der Dollar als "sicherer Hafen" und dessen Kurswert stieg im Vergleich zum Euro deutlich an. Auch die Valuefonds erzielten eine deutliche Outperformance gegenüber dem Aktienmarkt und dem Technologie- und Wachstums-Sektor. Die US-Dollar Rentenpapiere korrigierten in US-Dollar, durch den deutlichen Kursgewinn des Dollar gegenüber dem Euro konnten Währungsgewinne die Rentenverluste kompensieren. Insgesamt sind wir somit mehr als zufrieden mit dem Verlauf und der Entwicklung der Kundendepots in der "Investmaxx STOP&GO Investmentberatung.", so Tittes weiter.



Und Werte wie Tesla, Facebook, Microsoft, Apple und Amazon sind aktuell deutlich günstiger bewertet als noch Ende 2021. Allerdings ist immer auch das hohe Risiko von Investments in Einzelwerte zu beachten, weswegen wir Investmentfonds bevorzugen bei der "Investmaxx STOP&GO Investmentberatung" für Anleger. Es wird deswegen breit gestreut in Investmentfonds und ETFs investiert und so das Risiko von Investments in Einzelwerte vermieden. Darüber hinaus versuchen wir die zukünftige Börsenentwicklung zu antizipieren und entscheiden uns dann für ein Szenario mit der höchsten Wahrscheinlichkeit und erhöhen beim GO-Signal die Aktienquote und beim STOP-Signal reduzieren wir die Aktienquote teilweise bis auf Null. Eine Aktienquote von Null hatten wir bei Investmaxx STOP&GO beispielsweise von Ende März 2000 bis März 2003 und von Juli 2007 bis November 2008. Beim letzten STOP-Signal im Dezember 2021 haben wir vorwiegend das Risiko reduziert durch eine Umschichtung aus Aktienfonds im Growth-Sektor in den Value-Sektor, da wir im Dezember 2021 der Meinung waren, dass man mit Rentenfonds alleine nicht glücklich würde in 2022. Tatsächlich ereignete sich durch die Zinsanhebungen der internationalen Zentralbanken (Fed, EZB u.a.) am internationalen Rentenmarkt in 2022 ein historischer Crash der Rentenpapiere, wie man ihn die letzten 70 Jahre nicht gesehen hat.



Dadurch, dass wir 2021 nicht die gleiche Investmentstrategie gefahren sind wie bei den Crashs 2000 und 2008, als wir vollständig aus Aktienfonds raus sind und in Rentenfonds umschichteten, konnten wir 2022 mit einer anderen Strategie besser durch den aktuellen Crash am Kapitalmarkt kommen als uns das mit der Investmentstrategie aus 2000 und 2008 gelungen wäre. Die Beispiele zeigen uns, jede Investmentstrategie muss für die jeweilige Börsensituation und fundamentale Lage angepasst werden. Die Beispiele der unterschiedlichen Investmaxx STOP&GO Anlagestrategien zur Umgehung der Crashs in 2000, 2008 und 2022 zeigen uns, dass ein gewisses Timing am Aktien- und Kapitalmarkt möglich ist, auch wenn viel zu oft das Gegenteil behauptet wird. Im Jahr 2022 haben einige institutionelle Anleger, Fondsmanager und auch wir bei der INVEXTRA erfolgreiches Timing betrieben. Dass der Timing-Erfolg keine Garantie für die Zukunft ist, wissen alle Beteiligten. Allerdings besteht auch in Zukunft eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf ein weiterhin erfolgreiches Timing bei Investmentmanagern, die bereits auf erfolgreiche Investmenterfahrungen in den historischen Crashs aus 2000, 2008 und 2022 zurückgreifen können. Bei erfolgreichen Torjägern im Fussball, wie Messi, Mbappe, Haaland und Benzema, besteht auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft regelmässig das Tor zu treffen als bei den meisten anderen internationalen Fussballspielern, da sie bereits in der Vergangenheit oft gezeigt haben, dass sie ihr Handwerk verstehen.", erläutert Tittes die Investmaxx STOP&GO Anlagestrategien bei den historischen Crashs in den Jahren 2000, 2008 und 2022.



Weitere Informationen zur "Investmaxx STOP&GO Investmentberatung" sind zu finden unter: https://www.investmentfonds.de

alles anzeigen