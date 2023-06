UMDigital Marketing GmbH gewinnt den Existenzgründerpreis Barnim-Uckermark 2023

Die UMDigital Marketing GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Full Service Marketing, wurde mit dem Existenzgründerpreis Barnim-Uckermark 2023 ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert auf einer Reihe von Bewertungskriterien, die die Leistungen und Erfolge verschiedener Unternehmen der Region hervorheben. Sie wurde im Rahmen der Veranstaltung "Hochschule trifft Wirtschaft" der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde auf dem Waldcampus in Eberswalde übergeben.



Über die UMDigital Marketing GmbH:



Die UMDigital Marketing GmbH ist eine Full-Service Marketing Agentur, die Unternehmen mit individuellen Marketinglösungen für ihr Produkt oder ihre Dienstleistung begleitet. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, die Mitarbeiterzufriedenheit sowie auf eine positive Umsatz- und Gewinnentwicklung für ihre Kunden.



Durch ihre herausragenden Leistungen hat sich die UMDigital Marketing GmbH in verschiedenen Bereichen hervorgetan, die von der Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen über die Umsatz- und Gewinnentwicklung bis hin zum Innovationsgrad reichen. Das Unternehmen hat sich, mit perspektivischen Aussichten und der Fähigkeit, regionale und überregionale Märkte zu bedienen, als würdiger Gewinner des Existenzgründerpreises Barnim-Uckermark 2023 erwiesen.



Die UMDigital Marketing GmbH ist stolz darauf, den Existenzgründerpreis Barnim-Uckermark 2023 erhalten zu haben und betrachtet diese Auszeichnung als Bestätigung ihrer harten Arbeit, ihres Engagements für die Region und ihrer Fähigkeit, die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Das Unternehmen freut sich auf eine vielversprechende Zukunft und wird weiterhin maßgeschneiderte digitale Marketinglösungen entwickeln, um Unternehmen in der Region bei ihrer Online-Präsenz zu unterstützen.



"Wir fühlen uns sehr geehrt, den Existenzgründerpreis Barnim-Uckermark 2023 zu erhalten", sagten die Geschäftsführer der UMDigital Marketing GmbH. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unsere Bemühungen, Unternehmen in der Region bei ihrem digitalen Wandel zu unterstützen. Wir möchten uns bei unseren engagierten Mitarbeitern bedanken, die tagtäglich ihr Bestes geben, um unsere Kunden zum Erfolg zu führen. Ein besonderer Dank geht auch an das Netzwerk für Existenzgründer Uckermark-Barnim und dem Sprecher Björn Baugatz für diese Anerkennung."



Die Geschäftsführer Enrico Verch und Hendrik Radmer bedanken sich herzlich im Namen des Unternehmens bei den Landkreisen Barnim und Uckermark, den Sparkassen Barnim und Uckermark sowie der Stadtsparkasse Schwedt für ihre großzügige Unterstützung. Ihre Finanzierung ermöglichte die Verleihung des Existenzgründerpreises und würdigt die Bedeutung der Förderung und Anerkennung von aufstrebenden Unternehmen in der Region.