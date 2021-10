Tramwajem Uckermark przez Szczecin

Dziesięć lat po pierwszej udanej kampanii reklamowej marki regionalnej UCKERMARK w polskiej metropolii portowej, tramwaj z logo Uckermark znów jeździ po Szczecinie.



W dniu 8 października o godzinie dziesiątej odbył się oficjalny chrzest szczecińskiego tramwaju z nową reklamą. Kampania została zainicjowana przez ICU Investor Center Uckermark GmbH jako marketing regionu UCKERMARK wraz z silnymi partnerami tej regionalnej marki. Jedna strona tramwaju przedstawia reklamę Sparkasse Uckermark, druga natomiast poświęcona jest tematowi energii odnawialnej. Tutaj zwracają na siebie uwagę działające na arenie międzynarodowej firmy z Uckermark: AKOTEC Produktionsgesellschaft GmbH i aleo solar GmbH. "Cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować to aktywne działanie w naszej sąsiedniej polskiej metropolii. Oprócz istniejącej już wcześniej reklamy na elewacji, będziemy teraz jeszcze bardziej widoczni w mieście portowym", mówi Silvio Moritz, dyrektor zarządzający ICU. "Jest to dla nas jedna z najważniejszych kampanii reklamowych, ponieważ wyraża ona nasze rozumienie sąsiedztwa - czujemy się częścią całego regionu metropolitalnego Szczecina, w którym Odra nie dzieli, lecz łączy" - dodaje Moritz.



Firma AKOTEC chce m.in. pozyskać pilnie potrzebnych wykwalifikowanych pracowników w sąsiednim kraju. "Dla nas, firmy działającej globalnie, współpraca transgraniczna jest dla zawsze bardzo ważna", wyjaśnia Dyrektor Zarządzająca Katrin Sprenger. "Tramwaj Uckermark to wspaniała akcja, którą warto wspierać w celu wymiany gospodarczej i kulturalnej z naszym sąsiednim krajem, i w której jako firma z Angermünde chętnie bierzemy udział" - dodaje. Firma AKOTEC została założona w Angermünde w 2008 roku i produkuje opracowane przez siebie próżniowe kolektory słoneczne do wytwarzania ciepła z energii słonecznej.



Również Sparkasse Uckermark od dłuższego czasu orientuje się na Polskę. "Dzięki naszemu oddziałowi w Gartz jesteśmy pierwszym punktem kontaktowym dla polskich klientów. Dodatkowo doradca klienta, który tam pracuje, jest Polakiem i doskonale zna wymagania i potrzeby naszych polskich klientów", wyjaśnia członek zarządu Sparkasse Thorsten Wessels. Tramwaj to doskonała okazja, aby zaistnieć w Szczecinie z logo Sparkasse. Sparkasse Uckermark dostosowała się oczywiście do potrzeb swoich klientów i prezentuje swoją ofertę w Internecie w języku polskim. Umożliwia to wygodne korzystanie z bankowości w swoim ojczystym języku. Sparkasse Uckermark zarządza obecnie 1.000 prywatnych rachunków bieżących i 150 rachunkami bieżącymi dla firm dla około 1.800 polskich klientów (stan na 12/2020 r.).



Firma aleo solar GmbH od 2001 roku z powodzeniem produkuje w Prenzlau wysokiej jakości moduły solarne, które są sprzedawane na całym świecie. Firma widzi realne możliwości rozwoju na polskim rynku. "Od



początku naszej działalności pracujemy nad rozwojem technologii korzystającej z energii słonecznej na całym świecie", wyjaśnia Dyrektor Zarządzający William Chen. "Dotyczy to również, i szczególnie, naszego polskiego sąsiada, dlatego chętnie korzystamy z możliwości zaprezentowania się z reklamą na tramwaju w Szczecinie" - zapewnia.

(lifePR) (