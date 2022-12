Rückzug in die Heimat leichtgemacht: 2. Rückkehrer-Tag 2022 Schwedt/Oder – WINTER.GEH.SPRÄCHE

Angesichts hoher Mieten, fehlender Kitaplätze oder des täglichen Stresses im dichten Straßenverkehr der Großstädte, denken viele ehemalige Schwedterinnen und Schwedter über eine Rückkehr in die Heimat nach. Hier locken nicht nur die unverwechselbare Natur des Nationalsparks, sondern auch kleinere und größere Unternehmen, die nach Fachkräften suchen. Hier leben Oma und Opa, Freunde und Bekannte, die Kinderbetreuung ist gesichert und bezahlbar, die Mieten erschwinglich und das eigene Häuschen keine Utopie. Ein vielfältiges Freizeitangebot und eine moderne Kita- und Bildungslandschaft tragen zur hohen Lebensqualität insbesondere für junge Familien in Schwedt/Oder bei.Mit dem Rückkehr-Event „Winter.GEH.Spräche“ sollen alle Fragen rund um den möglichen Rückzug nach Schwedt beantwortet werden. Um 15 Uhr starten wir zu einer geführten Tour am Restaurant Wunderbar am Bollwerk. Von dort geht es mit kleinen Zwischenstopps und Highlights durchs Schwedter Stadtzentrum. Der Rundgang gibt allen Rückkehrern, Zuwanderern und Heimatverliebten die Möglichkeit, eine neue Liebe bzw. die alte Heimat Schwedt neu zu entdecken. Im Anschluss ab 16 Uhr sind alle herzlich zum Austausch in die „Wunderbar“ eingeladen, sich in lockerer und entspannter Atmosphäre zu informieren und auszutauschen. Dazu sind passende Gesprächspartner aus den Bereichen Arbeiten, Wohnen, Schule und Kinderbetreuung ebenfalls mit dabei.Die Veranstaltung steht im Zeichen der Imagekampagne „Platz für morgen“ der Stadt Schwedt, den es wortwörtlich zu entdecken gilt!Eingeladen sind alle Neu- und Alt-Schwedter und die, die es werden wollen. Um eine unverbindliche Anmeldung über die Seite der Stadt Schwedt wird bis zum 20.12.2022 gebeten:Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an der Stadtführung im Vorfeld teilnehmen. Die Teilnahme an der gesamten Veranstaltung ist kostenlos.Die Veranstaltung findet amstatt.Treffpunkt: Restaurant “Wunderbar”, Polderblick 5, Schwedt/OderRestaurant “Wunderbar”, Polderblick 5, Schwedt/Oder