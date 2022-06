Programmier-Workshop für junge Menschen

Technikbegeisterte Jugendliche ab 14 Jahren können an zwei Tagen in die Welt der Informatik und Programmierung eintauchen. Die Präsenzstelle Schwedt I Uckermark organisiert gemeinsam mit dem Hasso-Plattner-Institut (Potsdam) und dem Technikstützpunkt Schwedt einen zweitägigen Workshop unter dem Motto: „Entdecke die Welt der Microcontroller“. Am 17. Juni 2022 findet der erste Teil am Technikstützpunkt „TechBil“(Schwedt) statt. Am 1. Juli steht ein gemeinsamer Besuch in Potsdam an.Dieser Workshop ist genau das Richtige für Technik- und Informatikbegeisterte Schülerinnen und Schüler, die über den gewohnten Unterricht hinaus, Einblicke in die Welt der Programmierung sammeln möchten. Zunächst bringen sie einem Minicomputer den eigenen Namen bei. Am Ende des Workshops haben sie ein ganzes Spiel entwickelt, das gemeinsam über mehrere Controller gespielt werden kann!Studierende des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) begleiten den Workshop und beantworten alle Fragen rund um ein Informatik-Studium. Bei der Exkursion an den Campus in Potsdam können die Teilnehmenden einen vertieften Einblick in den Studienalltag erlangen. Die „Schülerakademie“ des HPI möchte damit die vielfältigen Seiten der Informatik und die zahlreichen Möglichkeiten eines solchen Studiums präsentieren.Die Teilnahme an den Workshops ist für alle Schüler*innen kostenlos. Für Verpflegung wird gesorgt. Gerne wird auch bei der Freistellung vom Unterricht geholfen, da es sich hierbei um ein Angebot zur Studienorientierung handelt. Dafür können sich Interessierte an Sven Ketel (Gesamtschule Talsand) wenden (siehe Anmeldung).17.06.2022 (14:00 Uhr – 19:00 Uhr)Workshop am Technikstützpunkt „TechBil“ in Schwedt mit Studierenden des HPI01.07.2022 (ganztägig)Exkursion ans Hasso-Plattner-InstitutSven Ketel, Leiter des Technikstützpunktes via E-Mail an mail@techbil.de