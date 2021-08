Neuer Webauftritt der Regionalmarke UCKERMARK

Modern, übersichtlich, informativ. Die neue Webseite spiegelt die vielfältigen Angebote einer starken Gemeinschaft wider. Dazu zählen einzelne Auftritte der über 220 Markenpartner der Regionalmarke sowie eine Rubrik für Aktuelles und Links zum monatlichen Newsletter und zu externen Seiten wie „JOE – Jobs ohne Ende“ und das Veranstaltungsportal „kalendariUM“. Außerdem finden interessierte Unternehmen Informationen zur Regionalmarke und die Vorteile einer Markennutzung.Das moderne Design, umgesetzt vom Markenpartner Format Werbung in Schwedt, lädt zum Stöbern ein. Direkt auf der Startseite werden eine Auswahl an relevanten Themen für unterschiedliche Zielgruppen – z. B. Einheimische, Urlaubsgäste und Unternehmen - präsentiert. Wer gezielter suchen möchte, nutzt die Navigationsthemen; „Lebenswert“, „Unternehmerisch“, „Erlebnisreich“ oder „Regionalmarke“. Eine Suche nach Stichwörtern ist auch möglich, um beispielsweise ein Handwerksbetrieb, ein Fachgeschäft, ein Kulturanbieter oder eine regionale Manufaktur schnell aufzufinden. Die Partnerseiten sind ebenfalls mit großformatigen Bildern gestaltet und neben einer Unternehmensbeschreibung findet man Kontaktdaten und Links zur jeweiligen Webseite und Social Media Auftritte.Ein weiteres Highlight sind die neuen Kurzfilme, produziert vom Greiffenberger Filmteam Uckermarker / Unterwegs Film. Die Clips von Partnern wie WDU Service , die Tischlerei Pohlan oder das Schoko & Wein Lädchen sind sowohl auf den Partnerseiten zu finden sowie unter www.regionalmarke-uckermark.de/regionalmarke#imagefilme . Bis Jahresende werden insgesamt 20 Imagefilme ausgewählter Markenpartner gedreht. Die Clips werden ebenfalls auf einem CityDisplay in Schwedt beworben. Aktuell laufen Filme von der NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle und der Modeboutique Mein Frauenzimmer auf der LED-Werbetafel an der Kreuzung Handelsstraße und Werner-Seelenbinder-Straße.