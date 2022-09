"Markenpartner-Date": Erfolgreicher Auftakt des neuen Veranstaltungsformat der Regionalmarke UCKERMARK

Neben den jährlich stattfindenden Markenpartnersitzungen, zu denen die knapp 220 Partner der Regionalmarke UCKERMARK eingeladen werden, ging am 6. September 2022 die neue Veranstaltungsreihe „Markenpartner-Date,“ an den Start. Mit diesem neuen Format treten Markenpartner als Gastgeber auf und laden das Netzwerk der Regionalmarke zu sich ein. Diese Treffen schaffen einen neuen Rahmen für regelmäßige Kontakte innerhalb des Netzwerkes und bieten den Markenpartnern die Gelegenheit, ihre Betriebe, Produkte oder Projekte zu präsentieren.Zur Auftaktveranstaltung lud Christian Soyeaux und sein Team von der Weinhandlung C. Soyeaux nach Bertikow in der Gemeinde Uckerfelde, ein. Natürlich inklusive Weinkeller- und Hofführung sowie einer Weinprobe. Zahlreiche Partner aus unterschiedlichen Branchen – Tourismus, Wirtschaft, Kultur, Regionale Produkte, Handwerk und Verkehr – folgten der Einladung. Der Stolz der Teilnehmer auf „Ihre“ Uckermark sowie die Neugierde auf die Ideen und Geschichten anderer Markenpartner, sorgten für einen geselligen Abend, mit jeder Menge Gesprächsstoff.Zum Abschluss des ersten Netzwerktreffens, haben sich bereits weitere Markenpartner als Gastgeber für die kommenden Termine der Veranstaltungsreihe angemeldet. Somit ermöglicht die Regionalmarke nicht nur ein regelmäßiges Format zum Netzwerken, sondern auch die Gelegenheit unterschiedlichste Unternehmen aus allen Ecken der Uckermark näher kennenzulernen.Über die Regionalmarke UCKERMARKDie Marke verbindet Leistungsträger aus den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Kommunen, Kultur/Freizeit/Sport sowie Natur/Landschaft. Zu den diversen Marketing-Plattformen der Regionalmarke UCKERMARK gehören die Online-Vermarktung über die Internetseiten www.regionalmarke-uckermark.de und www.kalendarium-uckermark.de , Printprodukten wie der Uckermark Guide, Verkehrsmittel-, Fassaden- und Plakatwerbung, Beteiligung an Messen und Präsentationen bis hin zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.Die ICU Investor Center Uckermark GmbH, als Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises Uckermark, ist für die Umsetzung des Regionalmarken-Managements verantwortlich.