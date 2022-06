Langeweile, nein danke!? Tüfteln und programmieren in den Sommerferien - in Schwedt/Oder, Templin oder Prenzlau

Technikbegeisterte junge Menschen im Alter von zehn bis achtzehn Jahren können in verschiedenen Workshops lernen, wie man einen Roboter-Käfer, einen Feinstaub-Sensor oder sogar sein eigenes Handy baut.



Der Technikstützpunkt der Gesamtschule Talsand bietet im Juli unterschiedliche Workshops für Kinder und Jugendliche an. Dabei lernen sie die Grundlagen der Elektronik oder aber wie man einen sogenannten Arduino Mikroprozessor programmiert.



Mit diesem Wissen können jüngere Teilnehmer einen kleinen elektrischen Käfer so steuern, dass er einen vorgegebenen Weg entlangfährt. Mit einem selbstgebauten Feinstaub-Messer, kann die Feinstaubbelastung am Wohnort gemessen werden. Für Jugendliche ab vierzehn Jahren gibt es die Möglichkeit, ein eigenes Mobiltelefon zu gestalten.



Die Angebote finden in Schwedt/Oder, Templin oder Prenzlau statt - je nach Workshop.



Workshop "Karl der Käfer"

Bau, Programmierung und Gestaltung eines kleinen Roboterkäfers.

Teilnehmende:

Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren

Ort/Zeitpunkt:

Schwedt/Oder - 12.7.2022 bis 14.7.2022

Prenzlau - 19.7.2022 bis 21.7.2022



Workshop - Bau dein eigenes Mobiltelefon!

Bau, Programmierung und Gestaltung eines eigenen Mobiltelefons.

Teilnehmende:

Kinder und Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren Ort/Zeitpunkt:

Schwedt/Oder - 26.7.2022 bis 28.7.2022



Workshop: Feinstaubsensor

Zusammenschaltung eines Feinstaubsensors, Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdrucksensors mit einem

Mikroprozessormodul und die Einbindung der Messwerte im Internet.

Teilnehmende:

Kinder und Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren

Ort/Zeitpunkt:

Prenzlau - 15.7.2022, 9:00-12:00 Uhr

Schwedt/Oder - 22.7.2022, 9:00-12:00 Uhr

Templin - 29.7.2022, 9:00-12:00 Uhr