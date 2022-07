Junge Musik der Uckermark

Konzert für junge Menschen am 23. Juli

Hier in der Region ist ja nichts los! Diesen Satz haben wir schon häufig gehört, gerade von jungen Menschen. Durch die Coronapandemie hat sich dieser Eindruck der fehlenden Veranstaltungen noch einmal drastisch verschärft.



Aber das muss nicht immer so sein. Wir als Kulturallianz e.V. sind ein neugegründeter Kulturverein, der insbesondere mehr Kinder- und Jugendbeteiligung in der Kultur ermöglichen will und 2022 einige Events gestalten wird.



Am Samstag, den 23. Juli 2022, wird ab 19.00 Uhr ein Konzert mit dem Fokus auf junge Menschen aus der Uckermark in der St. Stephanskirche in Gartz (Oder) stattfinden, bei dem nur junge Künstlerinnen und Künstler aus der Region auftreten werden. Als Markenpartner für diese Veranstaltung haben wir die WDU Dienstleistung GmbH aus Schwedt/Oder an Bord, für deren Unterstützung wir uns herzlich bedanken.



An diesem Abend werden LUC (Gesang), Antonia Runge (Gesang & Ukulele), die Beasty Boxing Girls (Tanz) und die Band Konzpekt auftreten. Musikalisch wird die Veranstaltung von DJ Jannis Kettner umrahmt, die Moderation übernimmt Jessie Stopsack.



Junge Menschen sind dementsprechend also die Hauptzielgruppe, natürlich ist das Konzert aber auch für alle anderen Altersgruppen offen und auch interessant - wir freuen uns genauso über euren Besuch!



Tickets erhaltet ihr für 5,00€ im Karthausclub e.V. in Schwedt/Oder (Karthausstraße 5, montags bis freitags von 13.00 bis 18.00 Uhr) oder beim Medin e.V. Schwedt (montags bis freitags 8.00 bis 22.00 Uhr und am Wochenende 8.00 bis 16.00 Uhr, Ackerstraße 2), im Rathaus in Templin und auch auf Nachfrage in Gartz (Oder). An der Abendkasse könnt ihr ebenfalls eine Eintrittskarte für 8,00€ kaufen.



Der Innenhof der Kirche dient als herausragende Kulisse mit optimaler Akustik. Schönes Wetter haben wir auch bestellt, deshalb freuen wir uns auf einen schönen Abend mit euch, an dem jungen Menschen die Bühne überlassen wird!