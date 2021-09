Herbstferienprogramm für Film-begeisterte Teenager

Wie entwickelt man Ideen für einen (Kurz-)Film? Wie dreht man überhaupt einen Film? Was gilt es dabei vor und hinter der Kamera zu beachten? Gemeinsam mit einem erfahrenen Filmemacher und einer Studentin der Filmuniversität Babelsberg lernen die Teilnehmenden nicht nur, wie man einen Drehplan erstellt und den Stoff für einen Film erarbeitet, sondern auch, wie man eine professionelle Kamera bedient und für einen optimalen Ton sorgt.Dabei steht das Thema Uckermark im Mittelpunkt. Was macht die Uckermark so besonders und was könnte man hier verändern und bewegen? Es können sowohl ausgedachte als auch wahre Geschichten im Film erzählt werden.11. - 16.10.2021 (1. Herbstferienwoche), jeweils 10 - 16 UhrHaus der Bildung und Technologie, Raum 315Berliner Straße 52e16303 Schwedt/OderDie Teilnahme ist kostenlos, für Verpflegung wird gesorgt.Die Präsenzstelle Schwedt I Uckermark ist die zentrale Anlaufstelle in der Uckermark für alle Fragen rund um die Angebote aller Brandenburgischen Hochschulen in den Bereichen Studium, Lehre, Forschung und Praxistransfer. Das Tätigkeitsspektrum erstreckt sich dabei von der Studienorientierung für Schüler*innen und Studieninteressierte über den Personaltransfer von Hochschulabsolvent*innen in die Unternehmen der Region bis hin zur Etablierung interaktiver Veranstaltungsformate in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen der Uckermark.Die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark ist damit eine von sieben Präsenzstellen des Landes Brandenburg.