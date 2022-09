Filmworkshop in Schwedt/Oder: Jugendliche machen ihre eigenen Filme!

Noch nichts vor in den Herbstferien? Dann ab zum Filmdreh nach Schwedt/Oder! Von Montag, den 24. bis Samstag, den 29. Oktober 2022 drehen Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren ihre eigenen Kurzfilme. Angeleitet wird der Workshop vom erfahrenen Filmemacher Lothar Herzog und einer Filmuni Studentin. Von der Stoffentwicklung und der Erstellung eines Drehplans, über die Einführung in professionelle Kamera- und Tontechnik bis hin zum Filmdreh durchlaufen die Teilnehmenden die verschiedenen Produktionsphasen und sammeln umfassende Praxiserfahrung in der Filmarbeit.Nach der Entwicklung einer Filmidee am ersten Workshop-Tag und der Ausarbeitung ihrer Stoffe am zweiten Tag, erstellen die Jugendlichen einen detaillierten Drehplan und beschäftigen sich u.a. mit Fragen wie: Welche Requisiten werden benötigt? Welche Orte kommen für den Dreh in Frage? Daran anschließend folgt die Technikeinführung. Hier lernen die Teilnehmenden, was es im Umgang mit dem Filmequipment zu beachten gilt. Dann beginnen die Dreharbeiten: Einstellung für Einstellung richten die Jugendlichen am dritten und vierten Tag Licht, Ton und Kamera so lange ein, bis der Take perfekt sitzt. In der Montage, also im Filmschnitt, werden an Tag fünf die einzelnen Bilder und Szenen zusammengefügt, letzte Tonaufnahmen gemacht und die Filme finalisiert. Abgeschlossen wird der Workshop am letzten Tag mit der Präsentation der Ergebnisse. Hierzu sind auch Familie, weitere Interessierte und die Presse herzlich eingeladen.Der Workshop findet vom 24. bis 29. Oktober 2022 jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Haus der Bildung und Technologie, Berliner Str. 52E, 16303 Schwedt/Oder statt. Anmeldungen sind ab sofort über die Webseite der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark möglich:Schnell sein lohnt sich, es sind nur noch wenige Plätze frei.Die Abschlusspräsentation und das Q&A mit den Teilnehmenden erfolgt am 29. Oktober um 14:30 Uhr in der Musik- und Kunstschule „Johann Abraham Peter Schulz“, Berliner Str. 56, 16303 Schwedt/Oder.Das Angebot geht aus einer Kooperation der Kinderfilmuni Babelsberg mit den Präsenzstellen der Hochschulen des Landes Brandenburg hervor. Der Workshop wird zusammen mit der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark organisiert und durchgeführt. Die Junge Filmuni ist Teil des Projekts „Kinderfilmuni@Präsenzstellen“. Hierbei finden – dank einer Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur – filmbildende Angebote für Kinder und Jugendliche in den ländlichen Regionen Brandenburgs statt. Im Rahmen des Projekts, welches aus der Kinderfilmuni Babelsberg hervorging, erhalten Kinder und Jugendliche in Vorträgen und Praxisangeboten, wie Filmworkshops und Werkstätten, einen spannenden Einblick in die Welt des Filmemachens.