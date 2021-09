Die aleo solar GmbH ist Markenpartner der Regionalmarke UCKERMARK

Die Firma aleo solar GmbH mit Hauptsitz in Prenzlau ist neuester Markenpartner der Regionalmarke UCKERMARK . „Wir freuen uns einen der größten Arbeitgeber und einer der innovativsten Unternehmen der Uckermark zu unserem Netzwerk von über 220 Markenpartner zählen zu können“, erklärt Silvio Moritz, Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark GmbH (ICU), der die Regionalmarke UCKERMARK managt. „Die Markenpartnerschaft unterstreicht aleo solars Engagement für die Region und die Überzeugung, dass alle Partner von einer gemeinsamen Kommunikation profitieren können“, sagt er.Die aleo solar GmbH entwickelt und produziert seit 2001 Solarmodule in Prenzlau. aleo wurde von Solar-Pionieren mit der Vision gegründet, einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Seitdem arbeitet die Firma daran, Solarenergie global voranzubringen und grünen Sonnenstrom zugänglicher zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in besonders langlebigen Solarmodulen. Diese bilden das Kernstück jeder Solarenergieanlage. aleo steht für die Qualität ihrer Produkte mit einer 25-jährigen Produkt- und Leistungsgarantie ein.Nachhaltigkeit ist für die aleo viel mehr als nur ein Trend. „Wir sind überzeugt, dass Industrie und Natur Hand in Hand gehen können. Als einer der größten Industrieunternehmen innerhalb der Uckermark ist uns sowohl der Schutz, als auch die Weiterentwicklung unserer Region ein besonderes Anliegen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Regionalmarke UCKERMARK, mit der uns zahlreiche Werte verbinden“, sagt William Chen, Geschäftsführer der aleo solar GmbH. „Wir sind stolz Teil eines starken Netzwerkes zu sein, welches die Uckermark ebenfalls voranbringen möchte“, fügt er hinzu.Mit der Nutzung der Regionalmarke können Unternehmen für sich und für die Uckermark werben. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu den diversen Marketing-Plattformen der Regionalmarke UCKERMARK, zu denen die Online-Vermarktung über die Internetseiten www.regionalmarke-uckermark.de und www.kalendarium-uckermark.de , Printprodukten wie der Uckermark Guide, Verkehrsmittel-, Fassaden- und Plakatwerbung, Beteiligung an Messen und Präsentationen bis hin zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zählen.