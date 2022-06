Die Zeit drängt - wir sind gefragt

Wohin entwickelt sich unsere Demokratie? Wie sichern wir unseren Frieden? Wo bleibt unser Glaube? Was wird aus uns - aus mir? / Buchlesung mit Martin Roemer am 30. Juli 2022, 15.00 Uhr, in der St. Stephanskirche Gartz

Wir als Kulturallianz organisieren in unserer ersten Kultursaison nicht nur Konzerte oder Workshops, sondern gestalten auch Buchlesungen. Dieser Auftakt findet am Samstag, dem 30. Juli 2022, ab 15.00 Uhr mit dem Werk „Auf Sternengang. Reisen nach Innen. Essays und Gedichte“ in der St. Stephanskirche in Gartz (Oder) statt. Hierbei wird der Autor des Buches, Martin Roemer, auch selbst aus seinen Texten vortragen.



Allerdings soll aus der Buchlesung auch eine Diskussionsveranstaltung werden. Um 15.00 Uhr beginnt die erste Runde mit dem Thema „Gefahren für die Demokratie“, anschließend folgen die Runden zwei („Glaube und Gottesbild“) und drei („Krieg und Frieden“).



Nach jeder Runde folgt eine kurze Pause. Bei jedem Thema werden wir zu Beginn eine kurze Lesung aus einem dazu passenden Essay sowie Gedichte von Martin Roemer hören, darauf ist eine Diskussion dazu vorgesehen – gerne auch mit dem Publikum. Als künstlerischer Rahmen werden im Foyer der Kirche Bilder und Zeichnungen von Kathrin Gubbe ausgestellt sein.



In der Vorbereitung entschieden wir uns für diese drei Themenschwerpunkte als roten Faden dieser Kulturallianz-Veranstaltung, da sie allesamt einer offenen Debatte mit neuen Antworten bedürfen. Zeitgleich existieren kaum öffentliche Räume der Kommunikation in ländlichen Regionen, in denen solche Fragen aufgegriffen werden könnten. Das wollen wir ändern und neue, mutmachende und praxisnahe Gedanken zusammentragen.



Das Buch „Auf Sternengang“ ist für diesen Anlass optimal geeignet; umso schöner, dass der Autor Martin Roemer, den die Boyens Medien in einem Zeitungsartikel kürzlich als „Denker mit Herz und Verstand“ bezeichneten, selbst mit dabei ist.



Roemer beschrieb für uns seine Herangehensweise an diese Veranstaltung: „Ich möchte mit dem Publikum durch meine Texte vor allem über drei Themenkreise ins Gespräch kommen: Wie können wir angesichts von Klimakrise, Pandemie, Krieg und aggressiv-autoritärer Systeme unsere Demokratie schützen? Wie kann es uns gelingen, im ausgebrochenen Krieg der angegriffenen Seite kraftvoll zur Seite zu stehen und gleichzeitig unser seelisches Gleichgewicht zu bewahren? Und wie können wir den göttlichen Funken in uns entfachen, der uns in all diesen Anfechtungen die nötige Energie verleiht?“



Der Eintritt beträgt 5€, eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Die kulinarische Verpflegung kann vor Ort käuflich erworben werden. Wir freuen uns auf diesen spannenden Tag und laden Sie herzlich zu diesen Diskussionen ein!