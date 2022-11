Der Uckermark Guide ist endlich wieder da

Die Uckermark ist in den letzten Jahren weiter aufgeblüht und für zahleiche Menschen zu einem wahren Sehnsuchtsort geworden. Viele neue Unternehmen und Begegnungsorte sind entstanden, die die Region weiter bereichern. Der Uckermark Guide gibt einen Einblick in die Bereiche regionale Produkte, Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten und Gesundheit- und Wellnessangebote. Darüber hinaus findet man darin auch Tipps für Ausflüge, Freizeit und Kultur oder Sehenswürdigkeiten in den jeweiligen Städten und Kommunen. So gesehen ist das Büchlein nicht nur eine Orientierung für Bewohner und Gäste, sondern auch ein Nachschlagewerk für alle, die sich für die Entwicklung der Region begeistern.„Unser Guide zeigt interessante Angebote in der Uckermark und die Menschen, die dahinterstehen.“, erklärt Anja Voparil, Managerin der Regionalmarke Uckermark. „Eine Vielzahl unserer Regionalmarkenpartner:innen sind im Heft vertreten und zeigen den Lesern und Leserinnen wie und wo sie in der Region tätig und wirksam sind.“ Darunter zum Beispiel Perlen wie der monatliche Supper Club @Dreesch7 bei Prenzlau, die Manufaktur der Eis-Weberei in Schönfeld, der Laden Uckerose in Templin oder der Regionalladen Angermünde.Wer hier nun neugierig wird, was genau sich hinter den teils klangvollen Namen verbirgt, dem sei der Uckermark Guide wärmstens empfohlen. Denn hier erfährt man noch viel mehr als nur Adresse und Öffnungszeiten, auch die eine oder andere Hintergrund-Anekdote wird zum Besten gegeben.Im Uckermark Guide erhalten Markenpartner der Regionalmarke Uckermark die Möglichkeit, sich mit ihren Dienstleistungen und Produkten zu präsentieren. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu den diversen Marketing-Plattformen der Regionalmarke Uckermark, zu denen die Online-Vermarktung über die Internetseiten www.regionalmarke-uckermark.de und www.kalendarium-uckermark.de , Printprodukten wie der Uckermark Guide, Verkehrsmittel-, Fassaden- und Plakatwerbung, Beteiligung an Messen und Präsentationen bis hin zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zählen. Mit der Nutzung der Regionalmarke können Unternehmen für sich und für die Uckermark werben. Mittlerweile gibt es rund 220 Markenpartner und Partnerinnen aus den Bereichen Wirtschaft, Kommunen/Städte/ Vereine, Tourismus, Landwirtschaf inkl. regionale Produkte, Kultur/Freizeit/Sport und Naturlandschaften. Sie bilden eine lebendige Gemeinschaft von engagierten Akteuren aus der Region.