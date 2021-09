Brandenburger Projekte machen Mut im Umgang mit dem Klimawandel

Die Wirtschaft und das Klima wandeln sich und bewirken damit direkte Veränderungen in unserem Leben und Alltag. Die Sommer sind immer öfter zu heiß und trocken und im Winter fehlen die zugefrorenen Seen. Dabei muss sich nicht nur die Landwirtschaft an die Veränderungen anpassen. Doch wie umgehen mit dem Wandel?Diesen Fragen gehen die Beiträge der Vortragsreihe „Klimawandel & Bioökonomie“ nach. Forscherinnen und Forscher der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNEE) und der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe stellen Projekte aus der Region vor und wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen. Den Auftakt macht der gebürtige Schwedter und Volkswirt Prof. Dr. Alexander Conrad (HNEE) am 07.Oktober. Seine Forschung beschäftigt sich mit der Digitalisierung. Dabei untersucht er, welche positiven wie negativen Auswirkungen diese Entwicklung auf das Leben von Menschen insbesondere in ländlichen Räumen hat. Michaela Haack stellt ein Forschungsprojekt der HNEE vor, welches sich damit befasst, wie regionales Rindfleisch stärker in die lokale Vermarktung eingebunden werden kann. Der dritte Teil der Reihe unter dem Titel „Landwirtschaft und Naturschutz“ beinhaltet zwei Vorträge. Zunächst widmet sich Caroline Brandt von der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe der Frage, wie Pächterinnen und Pächter landwirtschaftlicher Flächen zum Artenschutz beitragen können. Den Abschluss des Teils „Landwirtschaft und Naturschutz“ – und zugleich der gesamten Vortragsreihe – bildet Prof. Dr. Tobias Cremer (HNEE) mit seinem Vortrag zur Frage, warum es sinnvoll sein kann, auf Äckern Bäume zu pflanzen. Die Beiträge sollen Mut machen und dazu inspirieren, eigene Handlungsspielräume zu überdenken und neu auszuschöpfen sowie den einen oder anderen Impuls mit in den Alltag zu übertragen.Die Vortragsreihe steht im Zeichen der Wissenschaftsjahre der Bioökonomie 2020/2021 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. In diesen beiden Jahren wollen Forscherinnen und Forscher ihre Wissenschaft erfahrbar machen und mit Bürgerinnen und Bürgern Zukunftsfragen diskutieren.Die Veranstaltung ist eine Kooperation der VHS Schwedt, der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung wird gebeten unter www.vhs-schwedt.de Termine07. Oktober 2021Prof. Dr. Alexander Conrad, Hochschule für nachhaltige Entwicklung28. Oktober 2021Michaela Haack, Hochschule für nachhaltige Entwicklung11. November 2021Karoline Brandt, NABU-Stiftung Nationales NaturerbeLandwirtschaft und Naturschutz IWas können PächterInnen und LandbesitzerInnen tun, um die Arten in der Agrarlandschaft zu schützen?25. November 2021Prof. Dr. Tobias Cremer, Hochschule für nachhaltige Entwicklung EberswaldeHaus der Bildung und TechnologieBerliner Str. 52eRaum 12216303 Schwedt/OderDonnerstags, 19:00-20:30 UhrSie sind herzlich eingeladen bei der Vortragsreihe teilzunehmen. Um eine vorherige Ankündigung wird gebeten.Elise FräulinMitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit & Wissenschaftskommunikation Präsenzstelle Schwedt I UckermarkBerliner Straße 52 E16303 Schwedt/OderTel.: 03332 834 021 6, E-Mail: Praesenzstelle.Schwedt@hnee.de Gaby SchweerLeiterin Volkshochschule Schwedt/OderTelefon: +493332 23333 und +493332 834911Telefax: +493332 834912Haus der Bildung und TechnologieBerliner Straße 52 e