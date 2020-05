Neue Partnerschaft: investify und das Verbraucherportal Biallo bringen digitale Vermögensverwaltung auf den Markt

Der luxemburgisch-deutsche Technologie- und Regulatorik-Provider investify und das Verbraucherportal Biallo bringen unter dem Namen INVEST2WIN ein gemeinsames Investmentangebot auf den Markt ( www.invest2win.de ). Der Start der digitalen Vermögensverwaltung erfolgte am 27.05.2020. Mit Biallo nutzt nach der Pax-Bank und von Poll Finance der nächste Kooperationspartner die innovative investify iP3-Plattform.„Wir freuen uns, dass wir unser B2B-Geschäft weiter ausbauen können. Die Kooperation mit einem Non-Financial wie Biallo, dessen Website jedes Jahr viele Millionen Besucher verzeichnet, ist für uns hoch interessant. Unser Partner hat den Kundenzugang und besitzt das nötige Vertrauen dieser Kunden. Beide Komponenten sind für den erfolgreichen Vertrieb einer digitalen Vermögensverwaltung unerlässlich. Wir haben eine exzellente Technologie und die notwendige regulatorische Kompetenz. investify und Biallo vereinen somit bei INVEST2WIN alle entscheidenden Fähigkeiten“ sagt Dr. Harald Brock, einer der Geschäftsführer von investify. Modelle, bei denen FinTechs mit bankfremden Unternehmen kooperieren, werden im Markt künftig immer häufiger zu sehen sein. „Für unser Plattformgeschäft sind Non-Financials mittlerweile genauso wichtig wie Banken, Vermögensverwalter oder Versicherungen“, so Brock weiter. Auf Basis einer gemeinsamen technologischen Plattform gibt es mittlerweile viele interessante und bezahlbare Möglichkeiten, kundenzentrierte Finanzdienstleistungen anzubieten. In Zeiten von Corona steigt zudem die Bereitschaft noch weiter an, verständliche Geldanlagen online nachzufragen.Biallo verfügt über jahrelange Erfahrung bei der Online-Vermarktung von Geldanlagen. Zudem verfügt das Unternehmen über eine starke redaktionelle Börsen- und Finanzkompetenz, die auch bei INVEST2WIN zum Einsatz kommen wird. Horst Biallo, Herausgeber und Gründer des Verbraucherportals biallo.de, freut sich, mit investify einen Umsetzungspartner gefunden zu haben, mit dem man den gemeinsamen Kunden einen weiteren Mehrwert bieten kann. „Wir haben uns für investify entschieden, weil dieser Partner mit seinem White-Label-Vermögensverwaltungskonzept unseren Kunden die Möglichkeit gibt, neben einem stabilen Core Investment zusätzlich in ausgewählte Trends der Zukunft zu investieren. Themen, über die unsere erfahrene und unabhängige Redaktion ohnehin laufend berichtet. Dazu bietet uns investify die komplette Infrastruktur für die Anbindung und Verwaltung unserer Kunden, bis hin zur Vermögensverwaltungslizenz. Wir müssen uns also um fast nichts kümmern und bekommen alles aus einer Hand.“INVEST2WIN bietet eine digitale Vermögensverwaltung in Form von Aktien- und Anleihen-ETFs. Zudem werden in den Themeninvestments auch selektiv aktive Fonds eingesetzt. „Wir haben vor und während der Corona-Krise durch ein ausgezeichnetes Asset Management auf uns aufmerksam gemacht. Zudem differenzieren wir uns im Markt durch unsere Individualität, die wir durch die persönliche Themenwahl und durch unsere Fitting-Algorithmen erzielen. Diese Expertise setzen wir jetzt auch für INVEST2WIN ein“, so Ansgar Wigger, ebenfalls Geschäftsführer von investify und verantwortlich für das Asset Management. „Immer weniger Kunden wollen komplizierte und langweilige Finanzdienstleistungen von der Stange. Sie wollen eine individuelle Dienstleistung nutzen. Dieses Kundenbedürfnis greifen wir auch bei INVEST2WIN konsequent auf und schaffen personalisierte Lösungen, mit denen sich unsere Kunden gerne beschäftigen. Die Zugriffszahlen derartiger Lösungen durch Endkunden sind für ein Finanzprodukt wirklich beeindruckend“, so Wigger weiter. Kunden können bei INVEST2WIN aus einer Vielzahl von Themeninvestments, wie beispielsweise Erneuerbare Energien, Demografischer Wandel, Datensicherheit, Gold und Robotik, eigene Schwerpunkte setzen.investify ist ein luxemburgisch-deutscher Technologie- und Regulatorik-Provider. Die investify iP3-Plattform wurde geschaffen, um die aktuellen Herausforderungen im Investmentgeschäft technologiebasiert zu lösen ( www.investify.com/b2b ). investify übernimmt somit eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der Finanzwelt. Das Leistungsspektrum der White-Label-Plattform beinhaltet sowohl vollständig digitale Lösungen für das Direktkundengeschäft als auch hybride Lösungen, die in der persönlichen Beratung eingesetzt werden. Im Fokus stehen digitale Vermögensverwaltungen, Robo Advisory, Anlageberatungsstrecken und innovative Spartools. Zu den Kunden von investify zählen Financials wie Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen, aber auch Non-Financials wie Finanzportale und Technologieunternehmen.Die Biallo & Team GmbH wurde 2001 vom erfahrenen Wirtschaftsjournalisten Horst Biallo als unabhängiges Verbraucherportal gegründet. Mit seinem Redaktionsteam steht das Portal seit jeher für kritischen und verbraucherorientierten Wirtschaftsjournalismus. Umfassende Produktbewertungen und -vergleiche liefern interessierten Konsumenten eine neutrale Anbieterübersicht zu klassischen Finanzprodukten wie Girokonto, Tages- und Festgeld sowie Bauen und Finanzieren.Das unabhängige Redaktionsteam schreibt täglich zu aktuellen Finanzthemen online auf biallo.de. Dessen aktuellen Beiträge erscheinen regelmäßig in Form von Ratgebern und Tabellen in zahlreichen Tages- und Wochenzeitungen. Daneben liefert das Team fortlaufend objektive Beiträge und Einschätzungen zu ausgewählten Trends unserer Zeit.