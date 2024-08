Exklusive deutsche Once-In-A-Lifetime-Reisespezialistin mit prestigeträchtigem EU Travel Award ausgezeichnet

, die exklusive deutsche Boutique-Reiseveranstalterin für Once-In-A-Lifetime-Reisen, wurde mit dem prestigeträchtigen EU Travel Award der EU Business News als „Best Adventure Travel Agency Germany 2024“ ausgezeichnet. Dieser renommierte Preis wird jährlich im Rahmen der European Travel Awards vergeben und ehrt herausragende Unternehmen in der europäischen Reisebranche.inventia, bekannt für seine maßgeschneiderten Reiseerlebnisse, wurde für seine kontinuierliche Innovation und das unermüdliche Engagement ausgezeichnet, außergewöhnliche Erlebnisreisen anzubieten, die die Erwartungen der Kunden stets übertreffen. Das Unternehmen hat sich als Pionier in der Branche etabliert, indem es sowohl klassische als auch unkonventionelle Reiseziele in einzigartigen und unvergesslichen Abenteuern zusammenführt.„Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Anerkennung unserer Arbeit und unseres Engagements für Exzellenz in der Reisebranche“, sagte, Inhaberin von inventia. „Unser Ziel war es schon immer, unseren Kunden die Welt auf eine Weise näherzubringen, die nicht nur inspirierend, sondern auch transformativ ist. Dieser Award bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“steht für mehr als nur Erlebnisreisen – das Unternehmen verfolgt eine Philosophie, die auf Nachhaltigkeit, Authentizität und einem tiefen Respekt vor den bereisten Kulturen und Naturwundern basiert. Die Mission von inventia ist es, Reisenden nicht nur spektakuläre Erlebnisse zu bieten, sondern auch das Bewusstsein für den Schutz der Umwelt und den Erhalt kultureller Traditionen zu schärfen.Auf der Websitepräsentiert das Unternehmen eine breite Palette an Reiseangeboten, die auf die unterschiedlichsten Interessen und Bedürfnisse zugeschnitten sind:Von Expeditionen in die unberührten Wildnisse der Antarktis und der Arktis und weit darüber hinaus auf kleinen Schiffen, zu Naturphänomenen in der Welt, abgelegenen und privaten Privatlodges und außergewähnlichen Unterbringungen weltweit - inventia bietet Erlebnisse, die abseits der ausgetretenen Pfade liegen.Der Erfolg von inventia beruht auf einer Kombination aus sorgfältiger Planung, umfassendem Wissen über die Reiseziele und einem leidenschaftlichen Team von Reiseexperten, die selbst erfahrene Reisende sind. Diese Expertise ermöglicht es inventia, Reisen zu gestalten, die nicht nur sicher und gut organisiert, sondern auch wirklich außergewöhnlich sind.Die Auszeichnung als „Best Adventure Travel Agency in Germany 2024“ ist eine weitere Bestätigung für die herausragende Arbeit von inventia und motiviert das Unternehmen, weiterhin an der Spitze der Abenteuerreisebranche zu bleiben.inventia ist eine führender deutscher Boutique-Reiseveranstalter, der sich auf maßgeschneiderte Once-In-A-Lifetime-Reisen spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Authentizität bietet inventia einzigartige Reiseerlebnisse, die tief in die Natur und Kultur der bereisten Regionen eintauchen. Weitere Informationen finden Sie unter