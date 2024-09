Antarktis-Reisespezialist entwickelt Leitfaden für Ihre erste Antarktis-Reise

inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß

inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß ist ein exklusiver Boutique-Reiseveranstalter mit Sitz in Essen, im schönsten Ruhrgebiet der Welt.

Wir sind spezialisiert auf einzigartige und immersive Once-In-A-Lifetime-Reiseerlebnisse.



Unser Portfolio umfasst



- eine große Auswahl authentischer und außergewöhnlicher Polar-Expeditionen in der Arktis und der Antarktis (einschließlich Flugexpeditionen zum Südpol) auf kleinen Expeditions- und Segelschiffen von 12 bis maximal 200 Passagieren

- umweltfreundliche, weltweite Ozean- und Flusskreuzfahrten (auf kleinen Schiffen mit nur 12 Passagieren!)

- globale Natur- und Wildtiererlebnisse

- exklusive Unterkünfte an den abgelegensten Orten der Welt

- maßgeschneiderte Rundreisen mit exklusiven Reiseerlebnissen

- Firmen-Incentive-Reisen und Konferenzen weltweit



Bei Inventia sind wir stolz darauf, unseren Kunden einen engen, personalisierten und individuellen Service zu bieten.

Vom ersten Kontakt an stellen wir sicher, dass jeder Aspekt der Reise auf die spezifischen Wünsche unserer Kunden abgestimmt wird.

Wir bieten umfassenden Full-Service-Support von A bis Z, einschließlich detaillierter Planung, maßgeschneiderter Reiserouten und der Abwicklung aller logistischen Aspekte wie Unterkunft, Transport und Aktivitäten – wenn gewünscht.



Wir gehen über traditionelle Reisepläne hinaus, indem wir echte Verbindungen zu lokalen Gemeinschaften fördern und umweltfreundliche Praktiken priorisieren. Unser einzigartiges Verkaufsargument ist unsere Fähigkeit, authentische, immersive Erlebnisse zu bieten, die es unseren Kunden ermöglichen, sich wirklich mit der Kultur und Umwelt ihrer Reiseziele auseinanderzusetzen.



Wir überprüfen und entwickeln unsere Nachhaltigkeitsstrategien kontinuierlich zusammen mit unseren Partnern an den Reisezielen.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.inventia.de.

