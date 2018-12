Großes Neujahrsangebot von Intrepid Travel - Preisvorteile von 20 Prozent

24.12.18

Intrepid Travel lädt mit einem Neujahrsangebot Abenteurer dazu ein, nachhaltiges Reisen zu erleben. Der Veranstalter hat über 1.000 Reiserouten in 130 Länder im Programm und jetzt ist eine gute Zeit, um mit der Planung von Erlebnisreisen für 2019 zu beginnen. Bei Buchungen vom 1. bis 11. Januar gewährt der nachhaltige Veranstalter auf ausgewählte Reisen einen Preisvorteil von 20 Prozent. Das Angebot gilt für Reisen mit Abfahrten vor dem 31. August 2019.Intrepids Kreuzfahrt Cruising the Thai Islands ist eine facettenreiche Reise, die von Anfang an Abenteuer bietet. Die Reisenden starten auf den Similan Inseln, einem der interessantesten Tauchgebiete der Welt. Die Gäste wandern durch den Regenwald und klettern über Felsen in einem UNESCO-Weltkulturerbe aus Inseln bevor sie das entspannte Nachtleben von Khao Lak genießen. Die Kosten beginnen bei 2.197 Euro pro Person und Abfahrten werden bis Februar 2019 angeboten. Mit einem Preisnachlass von 20 Prozent zahlen Reisende nur noch 1.757,60 Euro.Die Tour India: Mind, Body, Spirit bietet die Möglichkeit, die spirituellen Wurzeln von Yoga und Meditation zu entdecken. Die Reisenden übernachten bei einer Gastfamilie in den Western Ghats und lernen dort mehr über Ayurveda. Die neuntägigen Touren beginnen im Juni 2019 und kosten mit dem Neujahrsnachlass nur noch ab 988 EUR pro Person. Die Preise beinhalten Unterkunft, Transport, Aktivitäten und ausgewählte Mahlzeiten.Die Reise beginnt in Santa Teresa, einem beliebten Surf-Ort für Fortgeschrittene und Anfänger gleichermaßen. Die Gäste können an einem Kurs teilnehmen und abends die unvergesslichen Sonnenuntergänge am weißen Sandstrand erleben. Mit ganz viel Glück sehen die Surfer sogar Buckelwale vorbeiziehen. Auch einen Besuch wert ist das nahe gelegene Naturschutzgebiet Cabo Blanco mit berühmter Flora und Fauna sowie tropischen Vögeln und Brüllaffen. Der viertägige Aufenthalt kostet ab 520 Euro, aber mit dem Neujahrsnachlass sparen die Gäste 104 Euro und die Abfahrten beginnen im Januar.Auf der zehntägigen Reise geht es von Marrakesch nach Casablanca, die kleinen und großen Abenteurer verbringen einen Abend in der Sahara und entdecken das Labyrinth der Medina in Fes. Mit unglaublichem Essen, geschäftigen Märkten, beeindruckenden Dünen und sogar einem Kamelritt hat diese Familienreise für jeden etwas zu bieten. Die Preise liegen mit einem Preisnachlass von 20 Prozent bei 620 Euro pro Person und die Abfahrten beginnen ab April 2019.Die Reisen sind im Reisebüro, über https://www.intrepidtravel.de/campaign/grosser-sale-2019 und unter der Telefonnummer 08024 46233 00 buchbar.