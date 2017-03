Boom-Destination Marokko: neue Aktivtour und Zusatztermine

Bei Intrepid Travel gehört Marokko zu den Gewinnern des Jahres. Aufgrund der großen Nachfrage hat der Spezialist für weltweite Erlebnis-, Abenteuer- und Aktivreisen für April und Mai 2017 aktuell vier neue Termine für „Best of Morocco“ aufgelegt und bietet nun 29 Abreisen allein in diesen beiden Monaten für seine beliebteste Tour an. 2016 standen für den gleichen Reisezeitraum zwölf Termine zur Auswahl. Auf dieser Reise erleben Intrepid Traveller die kulturellen und landschaftlichen Höhepunkte des nordafrikanischen Königreichs, besuchen Königsstädte und Römerruinen, trinken Tee mit nomadischen Hirten, bewundern Berberaffen und übernachten mitten in der Sahara (15 Tage von Casablanca nach Marrakesch ab 935 Euro pro Person).Sportlich sind Urlauber auf der neuen Tour „Active Morocco“ unterwegs: Per Rad geht es zum Königspalast, zu Moscheen und Märkten von Marrakesch, auf einem Pferd am Strand von Essaouira entlang, in Wanderschuhen und auf Mountainbikes durchs Atlasgebirge (sieben Tage ab/bis Marrakesch ab 726 Euro pro Person). Auf dem „Mount Toubkal Trek“ erwandern aktive Reisende das ursprüngliche Marokko der Berber im Hohen Atlas. Die Tour führt in abgeschiedene Bergdörfer und auf den Toubkal, mit 4.126 Metern der höchste Berg Nordafrikas (acht Tage ab 450 Euro pro Person).Köstlicher Couscous, würziger Minztee, aromatische Hausmannskost und hervorragende Weine – auf dem „Real Food Adventure – Morocco“ kommen Intrepid-Gäste in den Genuss der vielfältigen Küche Marokkos. Sie tauchen bei Kochkursen und Verkostungen, auf dem Souk und in der Küche einer Gastfamilie in die Düfte des Orients ein (zehn Tage von Casablanca nach Marrakesch ab 970 Euro pro Person).Auch für Familien ist das kinderfreundliche Marokko ein ideales Urlaubsland: Zwischen 1001 Nacht, ursprünglichen Berbertraditionen und modernem Strandleben bewegen sich große und kleine Urlauber auf der Tour „Morocco Family – Kids in the Kasbahs“ (acht Tage ab/bis Marrakesch ab 495 Euro pro Person). Die Faszination Wüste erleben sie während einer Kamelsafari und bei Übernachtungen in Berberzelten auf dem Trip „Saharan Sands – Family Holiday“ (acht Tage von Ouarzazate nach Marrakesch ab 550 Euro pro Person).Auf der Expedition „Morocco – Walking with Berber Nomads“ begleiten Intrepid Traveller eine Nomadenfamilie fernab der Zivilisation durch die ursprüngliche Bergwelt Marokkos. Täglich etwa fünfstündige Wanderetappen und wechselnde Lager, gemeinsames Brot backen und Tiere hüten geben Einblick in das traditionelle Leben der Berber (acht Tage ab/bis Marrakesch ab 925 Euro pro Person).Das komplette Touren-Angebot von Intrepid Travel ist in etwa 2.000 deutschen Reisebüros, telefonisch unter 08024/47449-0 oder per E-Mail an kontakt@intrepidtravel.com buchbar. Details zu allen Touren auf www.intrepidtravel.com