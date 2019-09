Info-Display mit neuem XL-Vertrag

Nun können Hausverwalter zwischen zwei Optionen wählen, Info-Display kaufen oder Info-Display 2.0 mieten – mit mehr Garantie. Die Fernverwaltung bleibt nach wie vor im XL-Vertrag enthalten. Eine Mindestvertragslaufzeit besteht nicht. So können Hausverwalter das digitale Info-Display ohne Mindestlaufzeit und Anschaffungskosten testen.Das Info-Display ermöglicht Hausverwaltern die Kommunikation mit sämtlichen Mietern in Echtzeit. Auf der digitalen Anzeigetafel können sie wichtige Informationen drahtlos über den eigenen Computer und mit nur einem Klick verbreiten. Dabei bietet die Verwaltungsplattform www.intratone.info komfortablen Fernzugriff auf sämtliche Updates und Programm-Funktionen aller oder ausgewählter Info-Displays, um Änderungen an Klingel- sowie Namensfeldern, Telefonnummern u. v. m. von überall aus vorzunehmen. Hausverwalter profitieren somit von einer effizienten Lösung, die Zeit und Kosten spart, da Aufwände für Anfahrten und die Wartung vor Ort entfallen.Das Info-Display ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich verfügbar. Durch seinen modernen Look und die gut ablesbare 15-Zoll-Anzeige verschönert es jeden Eingangsbereich. Die 2.0 Variante bietet zudem eine schlankere Optik von knappen 24mm.Aktuell hat die von INTRATONE gewährte Hardware-Garantie eine Laufzeit von drei Jahren. Mit dem neu eingeführten XL-Vertrag wird sie für die Sprechanlage mitsamt Zentraleinheit auf insgesamt zehn Jahre verlängert, was für das große Vertrauen in die eigene Produktqualität und den Service der IT spricht. Der neu eingeführte Vertrag gilt für alle Gegensprechanlagen von INTRATONE und beinhaltet automatisch Videokommunikation.