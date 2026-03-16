ARTMUC international art fair

Zeit für neue Kunst in den eigenen vier Wänden - internationale Kunst erleben, entdecken und mit nach Hause nehmen

Mit mehr als 180 jurierten, internationalen KünstlerInnen, Galerien und Kollektiven präsentiert die ARTMUC auch in diesem Frühjahr ein breites Spektrum künstlerischer Positionen. Mit der Verlängerung der Kunstmesse – durch den Feiertag am 1. Mai – auf drei volle Tage bietet sich dem interessierten Publikum die Möglichkeit, in Ruhe die verschiedenen internationalen Positionen zu entdecken.Mit TeilnehmerInnen aus mehr als 15 Ländern präsentiert sich die internationale Kunstszene erneut im Rahmen der aktuellen Ausgabe. Das auf der ARTMUC präsentierte Spektrum reicht von Malerei über Skulpturen, Collagen, Fotografien bis hin zu digitaler Kunst.Das erklärte Ziel der ARTMUC ist es, jungen, aufstrebenden KünstlerInnen eine Plattform zu geben, damit diese sich einer breiten Öffentlichkeit gegenüber präsentieren und ihre Kunst auch direkt vor Ort an die Besucher verkaufen können. Auch bei der aktuellen Ausgabe präsentieren sich internationale Galerien und Projekte, u.a. die GALARIA CATER aus Bozen, die Galerie kunstzürichsüd in Adliswil/Zürich aus der Schweiz und das GALARTERY art project aus Innsbruck.Auch zur diesjährigen Mai-Ausgabe der ARTMUC stellt der irische Künstler FinDAC eines seiner Meisterwerke als offizielles Visual der Kunstmesse zur Verfügung: das Bild „Sensaini“ aus dem Jahr 2026. In der aktuellen Ausgabe werden dabei viele weitere Werke des irischen Künstlers zu sehen sein – unter anderem in der Boxoder auch am Stand der Galerie Prettyportal aus Düsseldorf.Und als besonderes Highlight der aktuellen Ausgabe wird der Künstler auch vor Ort sein und live aktiv sein, arbeiten und Kunst erschaffen – ein Besuch lohnt sich dieses Mal daher doppelt. Die ARTMUC verteilt bei der Mai-Ausgabe an alle BesucherInnen, die im Vorverkauf oder vor Ort ein Ticket kaufen, zusätzlich ein kostenloses A2 Kunstposter dieses Motives (nur solange der Vorrat reicht).Nach den ersten Schritten der ARTMUC Kunstmesse auf dem internationalen Kunstmarkt zwischen 2023 bis 2025 in Dubai, der Türkei und Indien verstärkt das Team um Veranstalter Raiko Schwalbe in diesem Jahr den Gang nach Asien und legt einen ersten Fokus auf China. Bereits in der Mai-Ausgabe werden dabei erstmals Ausstellungsstücke der privaten Sammlung von Frau Sun Yan aus China präsentiert., internationale Kunstsammlerin aus München, geboren in Yantai (China), engagiert sich leidenschaftlich für Kunst und kulturellen Austausch. Sie organisiert Ausstellungen in China und Deutschland und bringt Künstlerinnen und Künstler zusammen, um gemeinsames Schaffen zu fördern. Als Vorstandsmitglied dessetzt sie sich dafür ein, Deutschland international positiv zu repräsentieren. Ihr Anliegen ist es, dass die Welt in Frieden zusammenwächst – denn:Gezeigt werden unter anderem Werke vonund dem Malersowie Tonfiguren aus Xi’an, inspiriert von den Terrakotta-Kriegern.Die ARTMUC fokussiert eine deutliche Steigerung der Sichtbarkeit von KünstlerInnen und deren Förderung sowie der Außenwahrnehmung Münchens als Kunst- und Kulturstadt.Ein Besuch der ARTMUC lohnt sich, denn so viel Kunst, Inspiration und Spaß findet man selten an einem Wochenende. Und wenn man ein Kunstwerk, das einem gefällt, findet, kann man es auch kaufen, mitnehmen und sofort zu Hause in der eigenen Wohnung aufhängen.Freitag: 01.05.2026 / 11:00 – 19:00 UhrSamstag: 02.05.2026 / 11:00 – 19:00 UhrSonntag: 03.05.2026 / 11:00 – 18:00 UhrNeu: 1x zahlen – an allen Tagen die ARTMUC besuchenErwachsene einmalig 18 EUR (Zutritt an allen Tagen) / Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt(Stand 06.02.2026 – Änderungen vorbehalten)Die Zufahrt zur Location über die Ingolstädter Straße ist zurzeit wegen einer Baustelle gesperrt.Ca 100m weiter in Richtung „Frankfurter Ring“ wird es rechts eine neue Einfahrt zum Gelände an der Ingolstädter Straße geben. Unsere Security wird Sie einweisen. Alternativ ist der Zugang über die Taunusstraße problemlos möglich.MTC Supreme Locations / Ingolstädter Straße 45-47 / 80807 Münchenca. 1.000 Pkw-Parkplätze vor OrtU2 – Haltestelle Frankfurter Ring (dann ca. 7 Min zu Fuß zur Location in Richtung Ingolstädter Straße) Buslinien 140 / 141 / 177 – Haltestelle Ingolstädter Straße