Vorgehängte hinterlüftete Fassade INTHERMO VHF-Hybrid überzeugt durch ausgeklügeltes Produkt-Design

26.02.19

Je vier Live-Vorführungen an sechs Messetagen brachten zahlreichen Interessenten das projektierte Fassadensystem INTHERMO VHF-Hybrid und seine Vorzüge näher: Bemerkenswert anders als bei bekannten VHF-Fassaden ist, dass die Holzfaserdämmplatte beim neuen VHF-Hybrid-System zusammen mit einer sehr oberflächenharten Putzträgerplatte aus Blähglasgranulat als ein komplettes Element verbau- und verputzbereit geliefert wird. Der Montagezeitbedarf gegenüber herkömmlichen VHF-Systemen verkürzt sich dadurch messbar, wie alle 24 Live-Vorführungen auf dem INTHERMO-Messestand eindrucksvoll vor Augen führten.lautete bei INTHERMO dabei die MaximeIn der Tat waren die versierten INTHERMO Techniker bei jeder Präsentation mindestens zwei- bis fast dreimal schneller fertig als bei der wesentlich kleinteiligeren Montage des klassischen VHF-Systems.erklärt INTHERMO-Geschäftsführer Dipl.-Holzbauing. Stefan Berbner die entscheidenden Unterschiede.Aufgrund des überaus positiven Echos auf der BAU dürfte mit der offiziellen Markteinführung der neuen INTHERMO VHF-Hybrid voraussichtlich 2020 zu rechnen sein., versichert INTHERMO-Cheftechniker Jürgen Wassermann.Für INTHERMO Holzfaser-Wärmedämmverbundsysteme oder das ebenso natürliche System VHF-Hybrid stellten die Fassadenspezialisten aus Ober-Ramstadt eine variantenreiche Palette an Beschichtungsmöglichkeiten vor, mit denen Bauhandwerker sowohl technisches Know-how als auch ihre Gestaltungskompetenz beweisen. Dazu zählen beispielsweise…in Besenstrich-Optik – die Kunst, mit ein paar Kniffen zu verblüffen– auf größeren Flächen oder als Ornamente – norddeutsche Klinkeroptik setzt Akzente!– Putz mit Splitt-Charakter! Raue Oberflächen in 16 attraktiven Varianten– lässt das Fassadenbild im Sonnenlicht geheimnisvoll changieren– der coole Fassaden-Look, den nicht nur Architekten liebenÜber Einzelheiten zu den Messeneuheiten geben die INTHERMO-Fachberater gerne Auskunft; ihre Erreichbarkeit ist im Internet unter https://www.inthermo.de/ansprechpartner/mitarbeiter/aussendienst-deutschland.html zu finden.