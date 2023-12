VINUM präsentiert die «Top 11 Favoriten aus der Welt der Schaumweine 2024»

Lassen wir es prickeln!

Viele denken beim Stichwort Schaumwein sofort an Champagner. Gut so! Aber noch nie prickelten die Schäumer so edel rund um die Welt wie heute. Darum finden sich in der Selektion der über 100 Schaumweine, die das VINUM-Team zum Ausklang des Jahres empfiehlt, Gewächse aus aller Welt. Von der Champagne über Cava, Franciacorta bis zu Entdeckungen aus England, Kroatien, Kalifornien, Deutschland und der Schweiz. In unserem Special «World of Sparkling» öffnen wir den Vorhang zu den aktuell besten «Schäumern» der Welt.



Keine Frage: Bei den Schaumweinen ist die Champagne noch immer das Mass aller Dinge. Mit drei edlen Crus mit der VINUM-Höchstwertung von 20 Punkten und dem klar besten Notendurchschnitt aller zehn Kategorien in diesem Special setzt die Champagne ein klares Zeichen. Und doch: Die Welt der edlem «Schäumer» rückt qualitativ zusammen. So knacken heute auch die besten Schaumweine aus Deutschland und der Schweiz die 18 Punkte-Schwelle, die nur den Topgewächsen im weltweiten Vergleich vorbehalten bleibt. «Viele guten Winzer sind eben Champagnerfreaks und tun alles dafür, um etwas vergleichbar Edles in die Flaschen zu bringen», sagt etwa die junge Westschweizer Topwinzerin Catherine Cruchon. Ein Indikator dafür ist vor allem der tendenziell längere Ausbau auf dem Hefelager nach der zweiten Gärung in der Flasche. Auch die besten Corpinnat- und Cava-Schäumer aus Iberien oder die Trentodoc-Gewächse liegen heute zehn und mehr Jahre auf der Hefe.



Nebst den über 100 schäumenden Favoriten des VINUM-Redaktionsteam nehmen festliche Foodpairings eine wichtige Rolle in diesem Special ein. Warum nicht mal ein Festtagsmenü so konzipieren, dass jeder Gang von einem Top-Schäumer begleitet wird. In den Gourmet-Tipps werden ausgewählte Sparklings zu Spezialitäten wie gratinierten Austern, gedämpftem Wolfsbarsch mit Ingwer, Lammspiesschen aber auch vegetarischen Kreationen wie Möhren-Tarte mit Thymian sowie Desserts wie Pavlova mit Himbeeren empfohlen. Nicht fehlen darf natürlich eine generelle Hommage, ja eine Hymne auf die so wunderbare Welt der edlen Schäumer. Und niemand ist so prädestiniert dafür wie unser Frankreich-Korrespondent und bekennender Champagner-Liebhaber Rolf Bichsel. Seinen Argumenten, warum wir den edel prickelnden Esprit heute mehr brauchen denn je, ist nun wahrlich nichts entgegenzusetzen.