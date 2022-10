TWENTYFOURIS5 – Komfort und Design für den 24-Stunden-Einsatz

Zur ORGATEC präsentiert Interstuhl, einer der führenden Stuhlhersteller Europas, eine neue Produktlösung für ergonomisches Sitzen rund um die Uhr: den TWENTYFOUR (Leistungsklasse 5). Der Drehsessel wurde speziell für Belastungen des Dauereinsatzes entwickelt. Ob Leitstellen, Überwachungsräume, Flughäfen oder andere Einsatzorte – an Orten der Konzentration ermöglicht TWENTYFOUR mit seinen Features ermüdungsfreies Sitzen, 24 h täglich.



TWENTYFOUR wurde auf einer Basis entwickelt, die seit Jahren erfolgreich in der Praxis erprobt ist. In der Kombination aus Qualität, Ergonomie, Funktionsumfang und Design gibt der TWENTYFOUR ein Leistungsversprechen, das er erwiesenermaßen hält. Zentrum der Stuhlergonomie ist der Zwei-Zonen-Schaum-Sitz mit einer Synchronmechanik als Basis, der den Körper vor Ermüdung schützt. Zusätzlichen Komfort bietet der wechselbare Topper, der durch die Möglichkeit des chemischen Reinigens die Hygiene im Schichtbetrieb sicherstellt. Das Polster besteht aus verschleißfesten Materialien wie Leder oder strapazierfähigen Bezugsstoffen, die besonders resistent gegen lange Sitzzeiten sind. Das robuste Aluminiumfußkreuz bietet maximale Stabilität wodurch der Stuhl für Personen bis zu 150 kg belastbar ist. Spezielles Highlight ist die abklappbare 5D-Armlehne, die Schichtwechsel noch reibungsloser gestaltet.



Zertifizierte Sicherheit



In Bereichen des Mehrschichtbetriebs können Ermüdungserscheinungen schwerwiegende Folgen haben. Um die Konzentration über lange Zeiträume aufrecht zu erhalten, muss der Stuhl komplexe Anforderungen erfüllen. Der TWENTYFOUR verfügt, neben den wichtigsten weltweiten Standards wie der GS-Zertifizierung (DIN EN 1335), ANSI/BIFMA x5.1 und Ergonomie geprüft (TÜV Rheinland), auch über den gefragten „British Standard“ (BS 5459-2). Ein Testverfahren, bei dem die 24h Dauerbelastung unter 150 kg Nutzergewicht getestet wird und somit eine Zertifizierung, die den Intensiveinsatz valide belegt. Mit dieser neuen Sitzlösung bereichert Interstuhl das Segment der 24-Stunden-Stühle um ein ergonomisches und sicheres Produkt mit einem zusätzlich hohen ästhetischen Anspruch.



Der TWENTYFOUR wird auf der ORGATEC 2022 in Köln erstmalig präsentiert und ist ab November 2022 bestellbar.