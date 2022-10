Simpel mit viel Komfort – Der Multifunktionsstuhl MONOis1

Der MONO (Leistungsklasse 1) ist ein Multifunktionsstuhl für junge, moderne sowie agile Unternehmen. Mit ihm erweitert Interstuhl das von Mechaniken geprägte Angebot um eine anders gedachte Lösung, die nicht zuletzt durch ihren ausgefeilten Komfort besticht. Der neue Vierfuß-Stuhl ist ein monochromes Designelement, das den Austausch auf Augenhöhe in Kommunikations- sowie Entspannungsbereichen fördert und damit ein Zugewinn im Produktportfolio für neue Arbeitswelten ist.



Seit Anbeginn der Unternehmensgeschichte entwickelt Interstuhl Lösungen für Herausforderungen der modernen Arbeitswelt. Mit dem MONO launcht der Hersteller eine Produktlösung, die vor allem dynamische Teams bei ihrer Arbeit in kommunikativen Bereichen unterstützt. Der bewusste Verzicht auf Individualisierungsmöglichkeiten in Kombination mit einem ausgefeilten Sitzgefühl ermöglicht es, dass Menschen jeder Hierarchiestufe zusammenkommen und auf gleicher Ebene kommunizieren können – ganz im Sinne der Holokratie, wie sie viele Organisationen schon heute leben.



Das MONO-Design zeichnet sich durch eine klare Formgebung und durch Akzente aus, die aus funktionalen Produktanforderungen entstanden sind. In einem aufwendigen Entwicklungsprozess entstand eine Sitzfläche, die den Nutzer perfekt aufnimmt und das Herzstück des Möbels ist. Die flexible Rückenlehne sowie das optionale Kissen schaffen zudem ein für das Produktsegment einzigartigen Sitzkomfort. Die gleichbleibende Form ist in sechs modernen Farben erhältlich: schwarz, weiß, teint, petrol, senf und grau-blau. Neben dem Einsatz in Kommunikationsbereichen ist der MONO auch in Hospitality-Flächen und Außenbereichen einsetzbar. Dank des transparenten Stapelschutzes können problemlos fünf Stühle übereinander gelagert werden.



Ein Klassiker neu gedacht



Wie der Name erahnen lässt, wird der MONO im monobloc Herstellungsverfahren produziert. Dies erfolgt durch Spritzgussfertigung aus einem Stück, wodurch der Stuhl seine markante, mono-chromatische Form erhält. Das Design stammt aus der Feder von Sven von Boetticher (ID AID). „‘Form follows structure‘ war der Leitsatz für ein Design, das nicht extraordinär, sondern zurückhaltend ist und sich in der Gestaltung den Gesetzen des Alltags fügt. MONO erinnert auf den ersten Blick an einen klassischen Vierfuß-Stuhl wie er schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Diese Typologie wurde aufgenommen und mit raffinierten Formübergängen und Kantenverläufen zu einem solitären Objekt weiterentwickelt.“, sagt von Boetticher.



MONO wird auf der ORGATEC 2022 in Köln erstmalig präsentiert und ist ab November 2022 bestellbar.