STAND UPis1 - Stylischer Mehrzweckhocker und Stehhilfe

Nachdem Upis1 und Upis1 Junior Edition bereits die kleinen Lieblinge unserer Kunden sind ist jetzt Familienzuwachs hinzugekommen:Sie besticht durch ihre klare Form, ihr ästhetisch reduziertes Design und sie bringt Bewegung in den Alltag. Egal ob an einem höhenverstellbaren Tisch oder im Workshop – die intuitiv bedienbare Stehhilfe ermöglicht Dynamik und gleichzeitig einen sicheren und stabilen Stand beim Steh-Sitzen.STAND UP gibt es in sechs trendigen Farben: schwarz, grau-weiß, zitronengelb, lachsorange, pastelltürkis und rot. Das Höhenspektrum umfasst 590 – 845 mm. Das weiche, basaltgraue Sitz-Inlay sowie die kipp- und rutschsichere Standfläche sorgen für rutschfesten Halt. STAND UP ist vielseitig einsetzbar. Ob Büro, Homeoffice, Teamarbeit oder auch zu Hause vielseitig einsetzbar.Design: ID AID, Sven von Boetticher, StuttgartMehr erfahren unter