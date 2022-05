EVERYIS1 Kollektionserweiterung

Rückenlehnen mittelhoch und hochals Netz, Chillback und auch in Vollpolster

Designarmlehne mit 2D-, 3D- und 4D-Effekt

integrierter Kantenschutz

optionale Kopfstütze für die hohen Rücken

optionaler Komfortsitz

optionale Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung

Kunststoffteile in Weiß oder Schwarz

große Auswahl an Stoffen und neun verschiedene Netz-Farben

optionale höhenverstellbare Lordosenstütze

optionale höhen,- und tiefenverstellbare Lordosenstütze

optionales Fußkreuz in Aluminium, poliert oder Brillantsilber

optional mit Flextech-Synchronmechanik

– Was alle Umgebungen eint, ist die Notwendigkeit von Arbeitsplätzen und damit einhergehenden Sitzlösungen. Der EVERY (Leistungsklasse 1) ist eine solche Lösung, die nicht zuletzt durch stetige Weiterentwicklung einen Lösungsansatz für den Bedarf dynamischer, kreativer Unternehmen liefert. Mit der Erweiterung um hohe Rückenvarianten und eine zusätzliche Kopfstütze im Mai 2022 ist die EVERY-Kollektion komplettiert und bereit für den Einsatz in einer Vielzahl von Arbeitsszenarien.Von Beginn an überzeugte der EVERY durch Design, Ergonomie und Verarbeitung sowie den ökologischen Anspruch. Mit der Erweiterung der Kollektion ist es von nun an möglich, sowohl agile als auch klassische Strukturen mit einer durchgängigen Formsprache abzubilden. Dank der Erweiterung um die hohen Varianten des Chillback und Netzrückens sowie die zusätzliche Kopfstütze ist es möglich, das junge Design durchgängig in allen Unternehmensbereichen zu spielen. Auch in Sachen Ergonomie kann die erweiterte Variante punkten: Die Lordosenstütze der EVERY-Kollektion ist jetzt nicht nur höhen- sondern auch tiefenverstellbar, was einen spürbaren Komfortgewinn bei langen Sitzzeiten bietet. „Durch konsequente Design-Entscheidungen haben wir die markante Formsprache und […] Funktionalität wirkungsvoll weiterentwickelt. Dabei haben wir die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt gestellt […]“, sagt Sven von Boetticher, Firmengründer des unabhängigen Designstudios ID AID und Designer des EVERY. In mehr als 60 Jahren Unternehmensgeschichte denkt Interstuhl das Produktdesign schon beim Entwicklungsstart mit, um Design und Technologie in funktionalen sowie ästhetischen Einklang zu bringen.Mit einer Recyclingquote von über 98 Prozent erfüllt EVERY auch die umweltbezogenen Anforderungen von heute und führt damit die seit Unternehmensgründung verfolgte, nachhaltige Unternehmensphilosophie fort. Wenn Sie mehr über die Produktfamilie erfahren möchten, besuchen Sie gerne unsere Website unter interstuhl.com/every.