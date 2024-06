GALA-KONZERT im KONZERTHAUS BERLIN, Kleiner Saal - 22.6.2024

Das Konzerthaus Berlin ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Förderer unserer Akademie und gewährt auch in diesem Jahr wieder seine Unterstützung für unser Gala-Konzert. Für den Konzertabend an diesem schönen Ort haben wir ein Programm mit Werken von Beethoven, Dvorak, Liszt, Prokofjew, Lalo, Sibelius und anderen Komponisten zusammengestellt. Unsere jungen Nachwuchsmusiker sind vielfache Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe, die mit Begeisterung dabei sind, sich auf den anspruchsvollen Abend vorzubereiten.Karten zum Preis von 18 € und 9 € ermäßigt für Schüler und Studenten können Sie zzgl. VVG über den Linkoder auch am Veranstaltungstag an der Abendkasse erwerben.