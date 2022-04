150 Yoalin-Tickets für 8 Alpenländer

Fürs Klima Gutes tun und trotzdem einen Monat lang die acht Alpenländer bereisen? Das geht mit dem YOALIN-Ticket! Unsere Mobilität ist für rund 30 Prozent der CO2-Emissionen im Alpenraum verantwortlich. Nachhaltig unterwegs zu sein ist daher ein grundlegender Schlüssel für den Klimaschutz. Das Projekt YOALIN setzt hier an und verlost 150 Tickets, mit denen die Alpenregion mit öffentlichen Verkehrsmitteln bereist werden kann. Reisefreudige zwischen 18 und 27 können sich bis 20. Mai unter yoalin.org dafür bewerben.Das YOALIN Ticket beinhaltet noch viel mehr: die 150 Teilnehmenden sind zur offiziellen Start-Veranstaltung Ende Juni in Landeck/A eingeladen, die im Rahmen des Festes zum 50-Jahr-Jubiläum des Projektpartners ARGE ALP stattfindet. Hier können sich die jungen Leute kennenlernen und gemeinsam Reisepläne schmieden. So werden sie auch Teil der YOALIN-Community, die seit dem Start des Projekts 2018 stetig gewachsen ist. Ehemalige Yoalins helfen bei der Reiseplanung oder bieten sich als Reiseführer:in oder Wanderbegleiter:in in ihrer Region an. Auf der Website yoalin.org finden sich zudem nicht nur wichtige Informationen zum Projekt und Impressionen vergangener Ausgaben, sondern auch hilfreiche Reisetipps und Karten mit speziellen Destinationen und Lieblingsplätzen der Community abseits typischer Touristenziele. Ausserdem gibt es so genannte «Specials» für die Reisenden wie vergünstige Eintritte in Museen oder Gratisangebote in ausgewählten Einrichtungen. Über den Sommer finden zwei weitere Veranstaltungen statt, an denen sich die jungen Reisenden austauschen können. Die Teilnehmenden des Projekts sind eingeladen, über ihre Abenteuer auf Social Media zu berichten und ihre besten Fotos und Geschichten bei einem Wettbewerb einzureichen, die bei der Schlussveranstaltung im Oktober in der Schweiz prämiert werden.Der Jugendbeirat der CIPRA (CYC) und CIPRA International setzen sich als Projektträger von YOALIN für klimafreundlicheres, bewussteres und erschwingliches Reisen in den Alpen ein. YOALIN wird gefördert von den Unterzeichnerstaaten der Alpenkonvention und finanziell unterstützt vom Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung ARE, der ARGE ALP, dem Österreichischen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, dem Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und vom Liechtensteinischen Amt für Umwelt.