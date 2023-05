Schüler der International School erforschen die Zukunft der Grenzen

17 Oberstufenschülerinnen und -schüler der International School of Düsseldorf (ISD) nahmen Ende Januar an der 55. The Hague International Model United Nations (THIMUN) Konferenz teil, wo sie das einzigartige Privileg hatten, die Volksrepublik China zu vertreten. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der weltgrößten Model United Nations-Konferenz war der Höhepunkt monatelanger Recherchen und Vorbereitungen, zu denen auch eine Einladung zum Besuch des chinesischen Konsulats in Düsseldorf gehörte, um ihr Verständnis der chinesischen Innen-, Außen- und Handelspolitik zu vertiefen.



Das Thema der diesjährigen Konferenz lautete "The Future of Borders" (Die Zukunft der Grenzen), und die ISD-Schülerinnen und -Schüler haben in ihren verschiedenen Ausschüssen Lobbyarbeit betrieben, debattiert, Resolutionen verfasst und verabschiedet, die sich mit den zahlreichen grenzbezogenen Problemen befassen, mit denen die Welt heute konfrontiert ist - von Streitigkeiten über geografische Grenzen über grenzüberschreitende Handelsbeziehungen bis hin zu den sozialen "Grenzen" zwischen Völkern unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher Kulturen.



Zusätzlich zur China-Delegation wurden zwei ISD-Schüler für die Online-Zeitung der Konferenz, "MUNITY", rekrutiert, wo sie als Layout-Editor und Reporter nicht nur unschätzbare Einblicke in den Betrieb einer Tageszeitung erhielten, sondern während der Woche auch mehrere wichtige und sinnvolle Artikel beisteuerten.



Darüber hinaus wurde eine ISD-Schülerin zur stellvertretenden Generalsekretärin ernannt. Als Teil des Leitungsteams hatte sie die einmalige Gelegenheit, diese groß angelegte Konferenz zu leiten und bei der Abschlussveranstaltung vor Tausenden von Schülern aus aller Welt zu sprechen.



"Es waren zwar ein paar intensive Monate der Vorbereitung auf die Konferenz, aber es war eine sehr lohnende Erfahrung zu sehen, wie die Veranstaltung zum Leben erweckt wurde.



Meine Aufgabe war es, die Konferenzziele, den Zeitplan und die Ausschussvorsitzenden zu organisieren und täglich Probleme zu lösen. Das bedeutete, dass ich früh anfing, lange blieb und schnell reagierte; aber es bedeutete auch, dass ich das Privileg hatte, alle Ausschüsse zu besuchen und sie bei ihrer Arbeit zu beobachten. Dies war mein drittes und letztes THIMUN, aber die organisatorischen, rhetorischen und konfliktlösenden Fähigkeiten, die ich gelernt habe, werden mir noch lange in der Zukunft von Nutzen sein!"



Während ihrer Woche in Den Haag hatten die Schüler/-innen schließlich die möglichkeit, an einem Kriegsverbrecherprozess der Vereinten Nationen teilzunehmen, die Zeugenaussagen der Angeklagten anzuhören und zu erfahren, wie der Prozess abläuft. Als nächste Generation von Führungskräften und Problemlösern war es für die ISD-Schülerinnen und

-Schüler eine Bereicherung ihrer Model-UN-Erfahrung, die internationale Justiz in Aktion zu sehen.



An der jährlichen fünftägigen THIMUN-Veranstaltung nehmen mehr als 3200 Schüler/-innen und Lehrer/-innen aus rund 200 Schulen in aller Welt teil, die mehr als 100 verschiedene Länder vertreten. Die Konferenz ist eine akademische Simulation der realen Vereinten Nationen und zielt darauf ab, Schüler über aktuelle Ereignisse, Themen der internationalen Beziehungen, Diplomatie und die Rolle der Vereinten Nationen zu informieren. In diesem Jahr fand die Konferenz zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor Ort statt.



Die THIMUN-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, "die gemeinschaftliche, lösungsorientierte Diskussion wichtiger globaler Fragen zu fördern und unterstützen, indem sie in den Jugendlichen eine lebenslange Leidenschaft dafür weckt, eine engagierte Rolle in der Zukunft zu übernehmen und verantwortungsvollere Weltbürger zu werden" - ein Gedanke, der von der ISD voll und ganz unterstützt wird.



Bei der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen müssen die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von Kommunikationsfähigkeiten und Fähigkeiten zum kritischen Denken einsetzen - darunter Recherche, politische Analyse, öffentliches Reden, Verhandlungsführung und Konfliktlösung - sowie etwas über die Rolle und die Prozesse der UNO lernen, um Lösungen für reale Probleme zu entwickeln.



Indem sie andere Ansichten und Haltungen als ihre eigenen erforschen und übernehmen, gewinnen die Schüler/-innen nicht nur einen tieferen Einblick in die Ursachen von Konflikten zwischen Nationen, sondern auch ein besseres Verständnis für die Interessen und die Motivation der anderen.



